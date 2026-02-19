По прогнозам синоптиков, снег накроет регион после 14:00 19 февраля.

Циклон «Валли», который уже устроил транспортный хаос в Москве, берет курс на Владимирскую область. По прогнозам синоптиков, снег накроет регион после 14:00 19 февраля, а ночью и днем 20‑го числа непогода разыграется по‑настоящему.Пока Владимирская область готовится к удару стихии, столица уже ощутила всю мощь циклона. Отменено и задержано около 140 рейсов в столичных аэропортах. На дорогах Москвы — 7‑балльные пробки. Власти рекомендуют горожанам пересесть на общественный транспорт. По прогнозам, снег будет идти весь день 19‑го и всю ночь на 20 февраля — за это время выпадет около 60 % месячной нормы осадков.Главное управление МЧС России по Владимирской области экстренное предупреждение. В ночь на 20 февраля, с сохранением днем на востоке области — сильный снег, порывы ветра будут достигать 15 м/с, на дорогах гололедица.Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля днем пойдет сильный снег.Из‑за непогоды возможны обрывы линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи, аварии на объектах энергоснабжения, рост числа ДТП на трассах местного и федерального значения.