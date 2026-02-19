Владимирские власти намерены решить проблему давки в общественном транспорте и длительного его ожидания на остановках с помощью пополнения парка техники. Уже в ближайшее время на

Владимирские власти намерены решить проблему давки в общественном транспорте и длительного его ожидания на остановках с помощью пополнения парка техники. Уже в ближайшее время на маршрутах города могут появиться автобусы особо большой вместимости — «гармошки», а также трехосные модели. Сергей Волков, временно исполняющий полномочия главы г. Владимира Самое главное, чтобы машина функционал свой выполняла. Чтобы