Хроника сильнейших снегопадов в Центральной России с начала 2026 года.
Зима 2025–2026 годов уже вошла в историю как одна из самых суровых за последние полтора века. Владимирская, Костромская, Ярославская, Рязанская области и другие регионы Центральной России столкнулись с целой серией мощных снегопадов — и последствия стихии ощутили на себе все: от рядовых горожан до экстренных служб. Разберемся, когда и где ударила непогода сильнее всего.
Январь: циклон «Фрэнсис» и первые рекорды
Все началось сразу после Рождества. Балканский циклон «Фрэнсис» накрыл сразу несколько регионов.
Во Владимирской области 8–12 января снег шел без остановки. Ветер достигал 18 м/с, а сугробы выросли до полуметра. Только за сутки 10 января из Владимира вывезли 10 000 кубометров снега.
В Костроме на уборку улиц бросили 70 единиц техники и 90 дорожных рабочих.
В Ярославской области сугробы до 40–50 см парализовали движение. На трассе у Переславля‑Залесского образовалась 25‑километровая пробка — люди провели в ней 12 часов, у кого‑то заканчивался бензин, а одному подростку срочно потребовался инсулин.
В Рязанском регионе поселок Елатьма в Касимовском округе : выпало 116 мм осадков (на 9 мм больше максимума 2016 года). В поселке Тума высота снежного покрова достигла 51 см, а в Рязани — 36 см.
Конец января: вторая волна и новые проблемы
Не успели коммунальщики отдышаться, как 27–29 января пришла новая метель:
Во Владимирской области из‑за обрывов ЛЭП без света остались 1 200 человек, особенно тяжело пришлось Киржачскому району. — экстренные службы не могли пробиться через снежные завалы.
В Ярославской области 26–28 января метель сократила видимость до 300–800 метров. Дорожные службы вывели на улицы более 180 машин, но пробки всё равно парализовали Ярославль. А в посёлке Октябрь местные жители спасали лося, провалившегося под лёд: несколько дней укрывали его одеялами и подкармливали.
Костромские водители получили предупреждения от ГИБДД — непогода не щадила никого.
Февраль: транспортный коллапс и коммунальные аварии
Начало февраля стало испытанием для трасс и инфраструктуры.
На М‑7 «Волга» под Гороховцом (Владимирская область) образовалась 30‑километровая пробка. Фуры буксовали на обледенелых подъёмах, водители жили в кабинах по двое‑трое суток. Ситуация дошла до вмешательства прокуратуры.
В Рыбинске (Ярославская область) из‑за аварии на трубопроводе В Тутаевском округе дерево упало на провода, нарушив работу котельной, а в селе Угодичи крыша котельной рухнула под тяжестью снега — пришлось подключать временную станцию.
Что сейчас? Прогноз на февраль
Но зима не сдается. Синоптики обещают еще три волны снегопадов до конца месяца:
19–20 февраля — сложная погода в Ярославской области: метель, снежные заносы, гололедица. Экстренные службы просят воздержаться от междугородних поездок.
Сегодня, 19 февраля, шторм накрывает Владимирскую область: с 15:00 и до полуночи — сильный снег, метель, ветер до 17 м/с. Жителей просят оставаться дома.
В Костромской области пик осадков ожидается в пятницу, а к воскресенью должно стать спокойнее.
Почему так много снега и чем это грозит?
Метеорологи объясняют аномалию глобальными климатическими изменениями: из‑за потепления атмосфера удерживает больше влаги, которая затем выпадает в виде рекордных осадков. Парадоксально, но факт: глобальное потепление может делать зимы более снежными.
Большие запасы снега напрямую влияют на весеннее половодье. Например, мощные разливы Оки в 1970 и 1994 годах стали следствием именно снежных зим.