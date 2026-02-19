Хроника сильнейших снегопадов в Центральной России с начала 2026 года.

Зима 2025–2026 годов уже вошла в историю как одна из самых суровых за последние полтора века. Владимирская, Костромская, Ярославская, Рязанская области и другие регионы Центральной России столкнулись с целой серией мощных снегопадов — и последствия стихии ощутили на себе все: от рядовых горожан до экстренных служб. Разберемся, когда и где ударила непогода сильнее всего.Январь: циклон «Фрэнсис» и первые рекордыВсе началось сразу после Рождества. Балканский циклон «Фрэнсис» накрыл сразу несколько регионов.Во Владимирской области 8–12 января снег шел без остановки. Ветер достигал 18 м/с, а сугробы выросли до полуметра. Только за сутки 10 января из Владимира вывезли 10 000 кубометров снега.В Костроме на уборку улиц бросили 70 единиц техники и 90 дорожных рабочих.В Ярославской области сугробы до 40–50 см парализовали движение. На трассе у Переславля‑Залесского образовалась 25‑километровая пробка — люди провели в ней 12 часов, у кого‑то заканчивался бензин, а одному подростку срочно потребовался инсулин.В Рязанском регионе поселок Елатьма в Касимовском округе : выпало 116 мм осадков (на 9 мм больше максимума 2016 года). В поселке Тума высота снежного покрова достигла 51 см, а в Рязани — 36 см.Конец января: вторая волна и новые проблемыНе успели коммунальщики отдышаться, как 27–29 января пришла новая метель:Во Владимирской области из‑за обрывов ЛЭП без света остались 1 200 человек, особенно тяжело пришлось Киржачскому району. — экстренные службы не могли пробиться через снежные завалы.В Ярославской области 26–28 января метель сократила видимость до 300–800 метров. Дорожные службы вывели на улицы более 180 машин, но пробки всё равно парализовали Ярославль. А в посёлке Октябрь местные жители спасали лося, провалившегося под лёд: несколько дней укрывали его одеялами и подкармливали.Костромские водители получили предупреждения от ГИБДД — непогода не щадила никого.Февраль: транспортный коллапс и коммунальные аварииНачало февраля стало испытанием для трасс и инфраструктуры.На М‑7 «Волга» под Гороховцом (Владимирская область) образовалась 30‑километровая пробка. Фуры буксовали на обледенелых подъёмах, водители жили в кабинах по двое‑трое суток. Ситуация дошла до вмешательства прокуратуры.В Рыбинске (Ярославская область) из‑за аварии на трубопроводе В Тутаевском округе дерево упало на провода, нарушив работу котельной, а в селе Угодичи крыша котельной рухнула под тяжестью снега — пришлось подключать временную станцию.Что сейчас? Прогноз на февральНо зима не сдается. Синоптики обещают еще три волны снегопадов до конца месяца:19–20 февраля — сложная погода в Ярославской области: метель, снежные заносы, гололедица. Экстренные службы просят воздержаться от междугородних поездок.Сегодня, 19 февраля, шторм накрывает Владимирскую область: с 15:00 и до полуночи — сильный снег, метель, ветер до 17 м/с. Жителей просят оставаться дома.В Костромской области пик осадков ожидается в пятницу, а к воскресенью должно стать спокойнее.Почему так много снега и чем это грозит?Метеорологи объясняют аномалию глобальными климатическими изменениями: из‑за потепления атмосфера удерживает больше влаги, которая затем выпадает в виде рекордных осадков. Парадоксально, но факт: глобальное потепление может делать зимы более снежными.Большие запасы снега напрямую влияют на весеннее половодье. Например, мощные разливы Оки в 1970 и 1994 годах стали следствием именно снежных зим.