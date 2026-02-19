Хроника сильнейших снегопадов во Владимирской области с начала 2026 года.

Зима 2026 года точно войдет в историю как одна из самых снежных за последние 150 лет. Владимирская область, как и другие регионы центральной России, испытала на себе целую серию мощных снегопадов. Разберемся, какие из них запомнились больше всего и как с ними справлялись.Новогодний «подарок» и шторм «Фрэнсис» (8–12 января)Первый мощный снегопад обрушился сразу после Рождества. Пока город доедал праздничные салаты, синоптики выдали экстренное предупреждение: на Владимир идет снежная буря. К 9 числу город буквально Ветер до 18 м/с, метель и заносы парализовали движение.Этот циклон за несколько дней вывалил на область более месячной нормы осадков. В какой-то момент сугробы выросли до полуметра. Коммунальщики работали круглосуточно: только за сутки 10 января из города вывезли 10 000 кубометров снега.Вторая волна и снежная блокада (27–29 января)Не успели жители области откопать свои машины после первого удара, как Снова метель, снова порывы ветра до 15 м/с. Город встал в мертвых пробках.В этот период стихия ударила не только по дорогам, но и по коммуникациям. Самая тяжелая ситуация сложилась в Киржачском районе.Пока энергетики чинили провода, жители микрорайонов Энергетик и Лунево писали в соцсетях SOS: люди оказались отрезаны от аптек и магазинов, а экстренные службы просто не могли пробиться через двухкилометровые снежные завалы.Февральский коллапс на М-7 (2–3 февраля)Начало февраля запомнилось «ледяным капканом» на федеральной трассе М-7 «Волга». Под Гороховцом Тяжелые фуры буксовали на скользких подъемах, перекрывая движение всем остальным. Водители жили в кабинах по двое-трое суток. , так как дорожные службы явно не справлялись с обработкой полотна реагентами.Что происходит сейчас? (16–19 февраля)Февраль не собирается сдаваться. До конца зимы синоптики пообещали сразу три волны снегопадов. И первая из них уже здесь.С 15:00 синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, которое продлится до середины ночи. Жителей региона ждет сильный снег и метель, видимость упадет до минимума.Жителям города и области советуют по возможности оставаться дома или отказаться от поездок на личном транспорте.Кажется, эта зима решила выжать из нас все соки, прежде чем уступить место весне.