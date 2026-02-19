На участке М‑7 в районе Гороховца проблемы с движением возникают с начала 2026 года.

Ситуация на дорогах во Владимирской области из-за обильных снегопадов продолжает оставаться напряженной. Сегодня, 19 февраля, на регион вновь обрушится сильнейший снегопад, что спровоцирует заторы на основных трассах.Так, на участке М‑7 в районе Гороховца проблемы с движением возникают с начала 2026 года. Несмотря на то, что в регионе несколько дней не шел снег, автомобилисты все равно продолжают стоять в пробкам по 9-12 часов.17 февраля люди пожаловались в соцсетях, что уже больше 12 часов не могут преодолеть этот участок трассы. Пробка растянулись из‑за неубранных подъемов под Гороховцом и в Сенинских Двориках. Люди жаловались на отсутствие спецтехники и критические ситуации, когда заканчивался бензин.По словам водителей, все началось с затяжного ожидания перед Гороховцом — там колонна машин простояла 8 часов. Причина: фуры не могли подняться по обледенелому склону. Автомобилисты надеялись, что после обработки дороги пескосоляной смесью движение наладится, но проблемы ждали дальше. На следующем сложном участке — подъеме в Сенинских Двориках после поворота на Ковров — ситуация повторилась. За 4 часа ожидания ни одна машина дорожной службы с песком или реагентами так и не появилась.Автомобилисты не скрывают раздражения и отчаяния. Они иронично благодарят дорожные службы за «оперативную работу», но подчеркивают, что ситуация давно вышла за рамки обычной задержки. Это уже настоящее испытание для тех, кто оказался в снежном заторе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .