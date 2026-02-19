Какие книги выбирают владимирцы? Почему читать — полезно для здоровья?Как в библиотеки попадают книги? Чем современные библиотеки отличаются от тех, что были 10 и 20 лет назад? Что такое

Какие книги выбирают владимирцы? Почему читать — полезно для здоровья?Как в библиотеки попадают книги? Чем современные библиотеки отличаются от тех, что были 10 и 20 лет назад? Что такое интеллект-центры? Какие стереотипы о библиотеках и библиотекарях давно пора разрушить?В новом выпуске «Подкаста на Шестом» поговорили сНатальей Удаловой, заместителем директора модельной библиотеки «Интеллект-центр на Суздальском» иВалентиной