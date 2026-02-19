Инцидент произошел поздней ночью в одном из городских кафе.

В Муромский городской суд поступило уголовное дело: 42‑летнего жителя города обвиняют в покушении на убийство. Инцидент произошел поздней ночью в одном из городских кафе и обернулся тяжелыми травмами для одного из участников ссоры.Все началось с конфликта между двумя нетрезвыми посетителями кафе. По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора и очень быстро переросла в драку.Ситуация обострилась, когда потерпевший и его супруга достали из машины деревянную биту и нунчаки. В ходе потасовки мужчины упали на пол, и обвиняемый оказался сверху. Тогда, , он нанёс сопернику не менее двух ударов по лицу. После чего выхватил биту и дважды ударил ею по голове уже не сопротивляющегося мужчину.Потерпевший чудом остался жив. Ему вовремя оказали медицинскую помощь. Но травмы оказались серьезными. Теперь судьбу нападавшего решит суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .