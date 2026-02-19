Сотрудники Росгвардии отыскали супругов, которые потерялись в лесном массиве недалеко от деревни Орлово Муромского городского округа. Сообщение о пропаже семейной пары поступило группе

Сотрудники Росгвардии отыскали супругов, которые потерялись в лесном массиве недалеко от деревни Орлово Муромского городского округа. Сообщение о пропаже семейной пары поступило группе задержания Росгвардии ночью. Получив приметы и номера телефонов супругов, правоохранители начали поиски. Используя спецсигналы патрульного автомобиля для ориентира и поддерживая связь с потерявшимися по телефону, росгвардейцам удалось определить местонахождение семьи спустя двадцать