Выставка приурочена к Году единства народов России. На стендах размещены 30 портретов и историй наших земляков, защищавших страну на передовой. Теперь жители Владимирской области узнают про СВОих. Правительство Владимирской области делает всё, чтобы ни один из Героев не был забыт! Они являются примером для всех жителей и подрастающего поколения. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких детей,