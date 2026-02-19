Сегодня, 19 февраля, днем на трассе М-7 «Волга» под колеса грузовика попали двое 13-летних пешеходов. Подростки получили травмы и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщили в МВД

Сегодня, 19 февраля, днем на трассе М-7 «Волга» под колеса грузовика попали двое 13-летних пешеходов. Подростки получили травмы и были экстренно госпитализированы. Об этом сообщили в МВД области. Под предварительным данным, 57-летний водитель «КАМАЗа» перед нерегулируемым пешеходным переходом задел другой грузовик «МАН» и наехал на подростков, переходивших дорогу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку