Американец, француз и русский рассказывают, кто как свою тещу убьет:
Американец:
- Я подарю своей теще большой особняк из мрамора с балконом, а колонны балкона подпилю, теща выйдет утром воздухом подышать, балкон рухнет и она погибнет в обломках.
Француз:
- Я подарю своей теще Ягуар, а тормозной шланг перережу, она поедет по трассе, захочет проверить скорость, слетит с трассы и погибнет в обломках.
Русский:
- А я пойду в аптеку и куплю 100 таблеток аспирина. Приду домой, положу их в кастрюлю с водой и буду варить, варить, пока не получится одна БОЛЬШАЯ таблетка аспирина. Тогда я возьму ее и положу на стол в кухне, а сам спрячусь в ванной. Теща выйдет утром на кухню, увидит таблетку и скажет:"О! Какая большая таблетка аспирина!"
- А ты??
- А я выхожу из ванн
