В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о новом очаге бешенства. Его обнаружили в собинской деревне Корнево. Заболела домашняя собака. Случай зарегистрировали в середине

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о новом очаге бешенства. Его обнаружили в собинской деревне Корнево. Заболела домашняя собака. Случай зарегистрировали в середине февраля. В надзорном ведомстве напоминают: бешенство – опасная инфекция, которая поражает нервную систему. Прогноз бешенства всегда крайне неблагоприятный: если у человека появились симптомы, исход всегда один – смерть. Как передаётся: при укусе или попадании слюны