Владимирская область готовится к масштабному восстановлению лесов, в областном правительстве.Программа на год включает сразу несколько крупных задач. Планируется восстановить леса на площади более 6,8 тыс. га, что это сравнимо с территорией небольшого города. Кроме того, в планах вырастить 17,5 млн саженцев.К весенней посадке уже готовят более 13 млн сеянцев сосны и ели. Старт лесокультурного сезона намечен на вторую половину апреля — как только позволят погодные условия и почва достаточно прогреется.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .