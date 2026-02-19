На базе регионального центра отдыха, оздоровления, дополнительного образования и развития детей и молодёжи «Олимп» школьники и студенты колледжей начали проходить учебные сборы по основам

На базе регионального центра отдыха, оздоровления, дополнительного образования и развития детей и молодёжи «Олимп» школьники и студенты колледжей начали проходить учебные сборы по основам военной службы. Занятия помогают ребятам познакомиться с армейским бытом и получить базовые навыки, необходимые для обороны страны. Об этом рассказали в облправительстве. Программа включает теоретические уроки, практические занятия, физическую подготовку и