Успешные политики, предприниматели со свежими идеями, общественные деятели и волонтеры собрались, чтобы подвести итоги уже проделанной работы и реализовать новые социальные инициативы.

Успешные политики, предприниматели со свежими идеями, общественные деятели и волонтеры собрались, чтобы подвести итоги уже проделанной работы и реализовать новые социальные инициативы. Почетным гостем мероприятия стал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он отметил вклад женщин в общественную динамику региона и важность волонтерского движения на СВО. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области На самом деле, если так