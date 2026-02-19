В связи с переносом выходных в феврале 2026 года график движения пригородных поездов во Владимирской области будет временно скорректирован. Жителей региона просят заранее ознакомиться с

В связи с переносом выходных в феврале 2026 года график движения пригородных поездов во Владимирской области будет временно скорректирован. Жителей региона просят заранее ознакомиться с новыми часами отправления составов, чтобы избежать опозданий. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании». Согласно обновленному графику Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, 22 февраля поезда будут курсировать по