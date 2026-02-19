26.06.2026 в нашем регионе поженятся 188 влюблённых пар. Также среди востребованных дат для заключения брака в этом году – 06.06.2026. В этот день торжество запланировано у 124 пар. 08.08.2026 свадьбу сыграют

26.06.2026 в нашем регионе поженятся 188 влюблённых пар. Также среди востребованных дат для заключения брака в этом году – 06.06.2026. В этот день торжество запланировано у 124 пар. 08.08.2026 свадьбу сыграют 96 влюблённых, а 20.06.2026 – 85 пар. На 8 июля в органы ЗАГС Владимирской области подано 32 заявления. Статистикой поделилось региональное Министерство по организации