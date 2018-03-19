Никто не задается вопросом, для чего используется зубная паста.

Ответ в том, что каждый знает, что она помогает предотвратить кариес и чистит зубы. Да, но зубная паста имеет много других применений, которые помогают заменить другие продукты, такие как лекарства, косметика и моющие средства.

Те же ингредиенты, которые помогают сохранить зубы яркими и белыми, очень полезны в лечении наиболее распространенных заболеваний, таких как ожоги горячим маслом, чистка бутылок и сосок для детей.

Вот лишь некоторые из свойств зубной пасты, которые помогут вам избежать лишних расходов:

1. Облегчает последствия ожогов.

Работая на кухне, кажется, почти невозможным, чтобы не обжечься горячим маслом. В случае незначительных ожогов, которые не связаны с открытыми ранами, зубная паста обеспечивает временное ощущение охлаждения. Чтобы облегчить жжение, нанесите зубную пасту сразу, после того как вы обожглись. Для этого лучше использовать мятную зубную пасту.

2. Удаляет прыщи.

Из-за своих вяжущих свойств, зубная паста сушит неприятные прыщи. Внимание, однако, не следует нанести пасту на все лицо, и не позволяйте действовать более чем через час, так как это может повредить кожу. Нанесите небольшое количество зубной пасты непосредственно на прыщ, и оставьте на час, затем вымойте холодной водой.

3. Успокаивает места укусов насекомых.

Места укуса любых насекомых (пчел, комаров, пауков или муравьев) можно успокоить мятной зубной пастой. Нанесите небольшое количество зубной пасты непосредственно на опухшее место на коже и увидите, что зуд и жжение исчезнут вскоре после нанесения.

4. Отбеливает ногти.

Если ваши ногти желтые, вы можете помочь себе и им выглядеть безупречно с использованием зубной пасты. Положите небольшое количество пасты на зубную щетку, которую вы не используете больше и в течение нескольких минут протрите ногти. Желательно, прибегать к этой уловке, особенно после того, как работали в саду.

5. Уложите непослушные волосы.

Зубная паста содержит примерно такие же ингредиенты, как гель для волос. Если вы хотите дать своим волосам отдых от лака и геля можно заменить их зубной пастой. Будьте осторожны, чтобы не использовать белую зубную пасту, но прозрачную которую следует смешивать с водой. Это отличный трюк, сделать волосы дочери послушными.

6. Снимает неприятный запах рук после работы на кухне.

Люди, которые готовят знают какие неприятные ощущения вызывают руки, после того как они резали или чистили лук или чеснок. В большинстве случаев, мыльная вода не удаляет настойчивый неприятный запах. Весьма эффективным вариантом является мыть руки мятной зубной пастой и теплой водой.

7. Чистит детские бутылочки.

Соски и детские бутылки, если не чистить их регулярно, распространяют неприятный запах из – за молока. Для эффективной очистки вместо моющих средств можно использовать мятную зубную пасту, а затем вставить в устройство для стерилизации. Убедитесь, что вы промыли соски и бутылочки большим количеством воды.

8. Удаляет царапины с компакт-дисков и DVD-дисков.

Чем больше проходит времени, CD, DVD при длительном использовании терпят изменения и портятся. Таким образом, если компакт-диск стал неэффективным, можно успешно использовать зубную пасту. Внимание, однако, нельзя использовать абразивную зубную пасту, потому что в противном случае она может поцарапать CD еще больше. Восстановлению подлежат диски только с мелкими царапинами.

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