Акробат умер после падения с высоты во время шоу во Флориде. О смерти воздушного гимнаста сообщило в воскресенье руководство канадского цирка.

Акробат умер после падения с высоты вовремя шоу во Флориде. О смерти воздушного гимнаста сообщило в воскресеньеруководство канадского цирка."С прискорбиемсообщаем, что минувшим вечером, 17 марта, произошел несчастный случай во времяпредставления "Вольта" (Volta) в городе Тампе, штат Флорида. Опытный воздушный гимнаст ЯннАрно во время исполнения номера на воздушных ремнях упал на арену", – цитирует представителей "Цирка дю Солей" телеканал ABC.Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, но врачи оказалисьбессильны – артист скончался от полученных травм, передает . Руководство компании-организатора обещает разобраться впричинах этого трагического события и предлагает полное и прозрачноесотрудничество властям, которые тут же взялись за расследование обстоятельств гибелиакробата. Ближайшие представления в Тампе отменены."Вся семья "Цирка дю Солей" в шоке и опустошена этойтрагедией. Ян был с нами более 15 лет и был любим всеми, кто знал его. Вближайшее время мы сосредоточимся на поддержке семьи Яна и наших сотрудников,особенно команды "Вольта", – также говоритсяв заявлении дирекции шоу.За тридцать лет существования цирка – это второй случай гибелиакробата. В 2013 году во время представления с высоты 15 метров упала иразбилась 31-летняя артистка Сара Гийяр-Гийо. Тогда цирку был выписан штраф в25 тысяч долларов. Суд штата Невада постановил, что причиной смерти Гийяр-Гийостало нарушение техники безопасности.