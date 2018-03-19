На земле произошли три магнитные бури – две слабые и одна
средней силы, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физинститута им. П. Н. Лебедева РАН. Последствия их активности не остались не замеченными.
На земле произошли три магнитные бури – две слабые и одна
средней силы, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физинститута им. П. Н. Лебедева РАН. Последствия их активности не остались не замеченными.
Первая была слабой – один балл пятибалльной шкалы.
Она началась в воскресенье в 21:00 по московскому
времени и длилась до 0:00. С 0:00 до 3:00 проходила
умеренная двухбалльная буря, а в период с 3:00 до 6:00 —
была еще одна, третья, – также, как
и первая – слабая. Кроме того, магнитосфера Земли оставалась возмущенной
в течение еще трех часов – с 6:00 до 9:00.
Практически все жители Земли почувствовали на себе
активность солнечной энергии. А особенно метеочувствительные люди, они испытывают настоящие страдания во время вспышек на солнце.
Перепады артериального давления, головная боль и слабость,
– это малый список недугов, возникающих после выброса заряженных частиц.
Напомним, что магнитная буря – реакция земного шара на
активность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходят
колебания, после чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц.
Стремительный рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла в
чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра.
Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца ФИАН сообщили о заметном усилении колебаний магнитного поля Земли.
Причиной стало появление крупной дыры на участке солнечного диска, обращенном к
Земле. Последняя сильная вспышка была зарегистрирована 14 марта. Ее действие почувствовали даже не метеозависимые
люди.