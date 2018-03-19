На земле произошли три магнитные бури – две слабые и одна средней силы, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физинститута им. П. Н. Лебедева РАН. Последствия их активности не остались не замеченными.

На земле произошли три магнитные бури – две слабые и однасредней силы, сообщает сайт лаборатории рентгеновской астрономии СолнцаФизинститута им. П. Н. Лебедева РАН. Последствия их активности не остались не замеченными.Первая была слабой – один балл пятибалльной шкалы.Она началась в воскресенье в 21:00 по московскомувремени и длилась до 0:00. С 0:00 до 3:00 проходилаумеренная двухбалльная буря, а в период с 3:00 до 6:00 —была еще одна, третья, – также, каки первая – слабая. Кроме того, магнитосфера Земли оставалась возмущеннойв течение еще трех часов – с 6:00 до 9:00.Практически все жители Земли почувствовали на себеактивность солнечной энергии. А особенно метеочувствительные люди, они испытывают настоящие страдания во время вспышек на солнце.Перепады артериального давления, головная боль и слабость,– это малый список недугов, возникающих после выброса заряженных частиц.Напомним, что магнитная буря – реакция земного шара наактивность, возникающую на поверхности Солнца. В результате этого происходятколебания, после чего в атмосферу выбрасываются миллиарды заряженных частиц.Стремительный рост геомагнитной активности объясняют тем, что Земля вошла вчрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра.Ранее эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономииСолнца ФИАН сообщили о заметном усилении колебаний магнитного поля Земли.Причиной стало появление крупной дыры на участке солнечного диска, обращенном кЗемле. Последняя сильная вспышка была зарегистрирована 14 марта. Ее действие почувствовали даже не метеозависимыелюди.