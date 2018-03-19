Вратарь СКА-Хабаровск Александр Довбня прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского ЦСКА. По словам футболиста, при возможности он готов доказать свой высокий уровень и стать основным голкипером команды. Но при этом он ничего не знает об интересе со стороны армейцев.

Вратарь "СКА-Хабаровск" Александр Довбня прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского ЦСКА. По словам футболиста, при возможности он готов доказать свой высокий уровень."Если меня заберет гранд, то я докажу, что являюсь топ-футболистом, — сказал Довбня, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Для меня нет разницы, кто будет моим конкурентом по позиции. Мне импонируют Акинфеев, Беленов, Лунев или Габулов, но в любом клубе я буду пытаться стать основным голкипером"."Пока я не слышал про интерес ЦСКА, но считаю, что я не хуже игроков топ-клубов. Если они захотят меня проверить, то жду вызова на просмотр, где я попытаюсь доказать, что я лучше других. Я человек-работа. Хочу выходить на поле и доказывать".Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА приобретет Довбню по окончании сезона на место второго после Игоря Акинфеева вратаря. Срок предполагаемого контракта составит пять лет.