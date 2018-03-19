Алексей Чадов вышел в свет с темноволосой красоткой. Таким образом популярный актер сообщил о своих новых любовных отношениях.

Алексей Чадов вышел в свет с темноволосой красоткой. Таким образом популярный актер сообщил о своих новых любовных отношениях.На премьере комедийного сериала "Улетный экипаж", в котором он сыграл главную роль, Алексей Чадов решил представить свою возлюбленную друзьям, коллегам и прочей заинтересованной общественности. Популярный артист вышел в свет вместе с журналисткой и моделью Лейсан Галимовой. Тем самым Чадов показал, что его намерения по отношению к привлекательной брюнетке самые серьезные, компетентно сообщает .Как отмечает издание, о любовных отношениях Алексея Чадова и Лейсан Галимовой сообщалось еще осенью. Однако тогда артист предпочитал не афишировать роман и никак не комментировал эту информацию. Особо внимательные пользователи Сети, изучив фотографии Лейсан Галимовой в Instagram, пришли к выводу, что девушка очень похожа на экс-супругу Алексея Чадова, актрису Агнию Дитковските.Напомним, роман Агнии и Алексея начался в 2006 году, после знакомства актеров на съемочной площадке фильма "Жара". Три года спустя они расстались, но через некоторое время возобновили отношения.Более того, в августе 2012 года Чадов и Дитковските поженились, а 5 июня 2014-го у них родился сын Федор. Однако брак долго не продержался. В 2015-м Агния и Алексей объявили о разрыве, но окончательно расторгли брак спустя два года, в июле 2017-го. На официальном сайте мирового суда столичного района Солнцево отмечалось, что именно Дитковските первой сделала шаг к разводу. При этом актеры решили не рвать отношения ради общего ребенка.