В Сети появилось много комментариев относительно внешности Аллы Пугачевой, пришедшей голосовать вместе со своим молодым супругом Максимом Галкиным. Интернет-пользователи высмеяли Примадонну, сделав на фото множество коллажей и фотожаб.

В Сети появилось много комментариев относительно внешности Аллы Пугачевой, пришедшей голосовать вместе со своим молодым супругом Максимом Галкиным. Интернет-пользователи высмеяли Примадонну, сделав на фото множество коллажей и фотожаб.Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде, где их и сфотографировали. На снимке запечатлены юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна. На Максиме расстегнутое черное пальто, на Алле – светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. "Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева", – определил настроение подписчик Twitter. "Аллочка зря очки сняла", – высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин "чет приуныли", да и вообще "все мы сегодня немного Алла Борисовна".Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: "Ща на Википедии гляну". Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.Напомним, 18 марта Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на участок №697 в спорткомплексе "Звезда" города Звенигорода. Чтобы проголосовать поближе к дому, артисты, зарегистрированные в Москве, но уже много лет живущие в деревне Грязь, заранее взяли открепительные удостоверения в отделении многофункционального центра.