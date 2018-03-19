Apple впервые разработала собственные дисплейные панели и уже производит их тестовые партии на объекте недалеко от штаб-квартиры компании в Купертино. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Apple впервые разработала собственные дисплейные панели и уже производит их тестовые партии на объекте недалеко от штаб-квартиры компании в Купертино. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.По сведениям собеседников издания, технологический гигант вкладывает значительные средства в разработку дисплеев нового поколения, использующих технологию MicroLED. Она отличаетя как от жидких кристаллов с подсветкой (LCD), так и от более продвинутых органических светодиодов (OLED), которые испускают свет самостоятельно.Новая технология изготовления экранов позволит сделать гаджеты будущего тоньше, ярче и при этом позволит им потреблять меньше энергии. Однако в настоящее время такие экраны производить гораздо труднее, чем OLED, и около года назад Apple чуть было не прекратила свои разработки в области MicroLED. Но в последнее время инженеры, работающие над проектом, добились определенных успехов и разработки продвинулись.”Apple осваивает технологии будущего: 5G и microLEDчитайте такжеApple уже не первый год проектирует самостоятельно процессоры, на которых работают iOS-устройства и другие гаджеты компании. А около года назад сообщения о том, что через пару лет в Купертино разработают собственную графическую подсистему для мобильных устройств, обрушили акции много лет создававшей эти компоненты для iPhone и iPad британской Imagination Technologies.Переход Apple на дисплеи собственной разработки может серьезно повредить бизнесу крупных азиатских производителей LCD- и OLED-панелей, среди которых Samsung, Japan Display Inc., Sharp и LG Display. Также пострадают производитель цифровых контроллеров сенсорных панелей и дисплеев Synaptics и основной разработчик OLED-технологий и держатель массы патентов в этой области, лицензирующий эти технологии для Samsung, LG и прочих — Universal Display Corp.Кроме того, обогнав конкурентов в MicroLED-разработках, Apple сможет наделить свои гаджеты уникальной особенностью, недоступной (в отличие от OLED-дисплеев) в данный момент другим производителям персональной электроники. В то же время, отмечает Bloomberg, стоящие перед "яблочной" компанией задачи (особенно налаживание массового производства таких экранов) весьма сложны, и требуют огромных капиталовложений.”Apple патентует сгибаемый дисплей для смартфоначитайте такжеПо информации Bloomberg, в настоящий момент над MicroLED-технологиями в Apple трудятся около трех сотен инженеров. Частично проект задействует технологии и интеллектуальную собственность, доставшиеся Apple при поглощении разработчика MicroLED-технологии LuxVue в 2014-м.В конце 2017-го инженерам удалось создать полностью функциональные MicroLED экраны для смарт-часов Apple Watch. Именно в надеваемом устройстве технология, вероятнее всего, и дебютирует на рынке, однако ждать этого придется еще несколько лет, а до появления iPhone с MicroLED-экраном пройдет от трех до пяти лет. По словам собеседников Bloomberg, дисплеи на MicroLED ярче OLED-экранов, и у разработчиков больше возможностей контролировать цвета.MicroLED экраны крайне сложны в производстве. Они состоят из миллионов отдельных пикселей, каждый их которых содержит три субпикселя — микроскопические красный, зеленый и синий светодиоды. Все светодиоды нужно производить и калибровать отдельно. Apple сначала закупала пластины со светодиодами у других производителей, однако в настоящее время уже "выращивает" их самостоятельно.