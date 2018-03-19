Стало известно о том, что квартира и счет в банке Виталины Цымбалюк-Романовской арестованы. Об этом объявила адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна.

Стало известно о том, что квартира и счет в банке Виталины Цымбалюк-Романовской арестованы. Об этом объявила адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна."Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на миллион рублей, который находится в банковской ячейке Ланта-банка и также принадлежит Виталине", – приводит слова адвоката Виталины Цымбалюк-Романовской Ларисы Широковой РЕН-ТВ.Отметим, что экс-супруга Армена Джигарханяна является фигурантом уголовного дела о неприкосновенности частной жизни. Ранее СК России предъявил Цымбалюк-Романовской обвинения по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" после того, как в СМИ появилось домашнее видео Армена Джигарханяна, на котором прославленный артист называет кого-то "дешевкой".Об инциденте высказался друг актера Артур Согомонян. "Недавно на телешоу Виталина показала домашнее видео. Мы решили ответить на это юридически. Виталина без согласия человека вынесла личную информацию на публичное обозрение. На нее уже заведено дело по установке скрытых видеокамер в кабинете Армена Борисовича, и это видео будет дополнительным материалом. Кстати, следователи выяснили, что скрытые камеры устанавливал отец Виталины, которого она приняла в театр на должность инженера", – сообщил друг артиста в недавнем интервью.Напомним, 31 января Армен Джигарханян официально стал холостяком. По словам его адвоката Евгения Парфенова, актер был очень рад. А вот Виталина Цымбалюк-Романовская, как он отметил, была категорически против развода.