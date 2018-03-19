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<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-audi-vypustit-samyj-malenkij-i-deshevyj-krossover.html" target="_blank">Audi выпустит самый маленький и дешевый кроссовер</a> - Если вы думаете, что модели компактнее существующего паркетника Q2 вообразить невозможно, то ошибаетесь. Ингольштадтцы собираются выпустить очень маленький вседорожник, который станет входным билетом в мир Q-моделей.