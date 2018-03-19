Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская ответила на своей странице в Instagram на вопросы поклонников. Судя по публикациям в микроблоге, о бывшем избраннике и обидчике она и не вспоминает.

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина,телеведущая Юлия Барановская ответилана своей странице в Instagram на вопросыпоклонников. Судя по публикациям в микроблоге, о бывшем избраннике и обидчикеона и не вспоминает.Покафутболист разбирается с проблемами нынешней супруги Алисы Казьминой, Барановскаяуспешно строит карьеру и занимается воспитанием троих детей, рожденных отАршавина. "Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.) 1. волосы не крашу 2. линзы не ношу 3. Аршавина не жду. А ещевсех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес кнам с детьми", – ответила телеведущая своим многочисленным фолловерам,которые регулярно интересуются ее отношениями с Аршавиным.Пользователи поддержали Берановскуюв том, что не стоит ждать бросившего ее мужчину. "Правильно, Аршавин пусть дальше тусит отдельно, раз счастьясвоего не понимает, вся страна за Вас, Юлечка, и в этом плане то, особенно!Счастья, здоровья, Вам и детишкам!", "И правильно. Два раза в одну реку невходят! Вы такая умничка… Не бывает счастья без несчастья, Удачи во всехначинаниях!", – прокомментировали пост телеведущей подписчики.Напомним, в2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирноесоглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывшихвозлюбленных продолжалась несколько лет.В сентябре2016 года Андрей Аршавин женился на своей новойизбраннице – журналисткеАлисе Казьминой. Уже в феврале того же года у пары родилась дочь Есения.