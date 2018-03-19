Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина,
телеведущая Юлия Барановская ответила
на своей странице в Instagram на вопросы
поклонников. Судя по публикациям в микроблоге, о бывшем избраннике и обидчике
она и не вспоминает.
Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина,
телеведущая Юлия Барановская ответила
на своей странице в Instagram на вопросы
поклонников. Судя по публикациям в микроблоге, о бывшем избраннике и обидчике
она и не вспоминает.
Пока
футболист разбирается с проблемами нынешней супруги Алисы Казьминой, Барановская
успешно строит карьеру и занимается воспитанием троих детей, рожденных от
Аршавина. "Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.) 1. волосы не крашу 2. линзы не ношу 3. Аршавина не жду. А еще
всех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к
нам с детьми", – ответила телеведущая своим многочисленным фолловерам,
которые регулярно интересуются ее отношениями с Аршавиным.
Пользователи поддержали Берановскую
в том, что не стоит ждать бросившего ее мужчину. "Правильно, Аршавин пусть дальше тусит отдельно, раз счастья
своего не понимает, вся страна за Вас, Юлечка, и в этом плане то, особенно!
Счастья, здоровья, Вам и детишкам!", "И правильно. Два раза в одну реку не
входят! Вы такая умничка… Не бывает счастья без несчастья, Удачи во всех
начинаниях!", – прокомментировали пост телеведущей подписчики.
Напомним, в
2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное
соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших
возлюбленных продолжалась несколько лет.
В сентябре
2016 года Андрей Аршавин женился на своей новой
избраннице – журналистке
Алисе Казьминой. Уже в феврале того же года у пары родилась дочь Есения.