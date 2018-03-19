Смерть во время голосования, ограбление мечети в Башкирии, роды в школьном туалете в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Смерть во время голосования, ограблениемечети в Башкирии, роды в школьном туалете в Уфе. Обзоррегиональных новостей от Dni.Ru.68-летний мужчина скончался наизбирательном участке в Уфе во время выборов президента России, пишет . Сообщается, что избиратель внезапно упал,бригада скорой помощи приехала на вызов в течение шести минут и констатироваласмерть. Причины гибели выясняются.Посещение популярного квеста обернулось длянескольких жителей Владивостока шокирующими последствиями. Как передает , на протяжении всейигры персонал активно пользовался электрошокером и кусал посетителей докровоподтеков. Свидетели сообщают, что администрация и персонал никак не реагировалина жалобы и замечания. Администратор заведения не стала комментировать журналистамособенности критикуемой игры, сославшись на отсутствие начальника.Центральный рынок Ростова можетбыть закрыт на три месяца за ломбарды и казино. Речь идет о нахождении натерритории рынка незаконных игровых автоматов и ломбардов, которых по закону тамбыть не должно. В юридическом отделе ЗАО "Центральный рынок"отказались комментировать ситуацию, пока идет судебное разбирательство,сообщает .В Казани будут судить42-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве в размере пятимиллионов рублей. По данным следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемая под видомриелтора предлагала гражданам приобрести в собственность земельные участки в несколькихнаселенных пунктах района. Цену она обозначила в 200 тысяч рублей за десятьсоток, объяснив клиентам низкую стоимость участков связями в районнойадминистрации. Получив деньги, обвиняемая их присвоила, а взятые на себяобязательства она не выполняла, передает . По фактуслучившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".16 марта 2018 года в Тюменской области произошло двойное убийствов одном из частных домов. Следователи установили, что 36-летний отец двоихдетей убил девочек, после чего покончил с собой. Как сообщают местные жители,отец и мать убитых детей нигде не работали, всю семью помогала содержать матьпогибшего отца. В злополучный день женщина была на работе и несмогла дозвониться до своего сына, пишет . На данный момент все обстоятельствапроизошедшего устанавливаются.Омич нанес мужчине смертельный удар в лоб из-за громкой музыки, передает. 13 марта 2018 года в частномдоме в селе Кайлы был обнаружен труп 41-летнего хозяина жилища. В ходе следствиявыяснилось, что к совершению преступления причастен 21-летний юноша, которыйпроживал в том же селе. Сообщается, что во время застолья хозяин дома включилмузыку, что разозлило 21-летнего гостя. Молодой человек попросил сделать музыкупотише, но 41-летний сельчанин не стал выполнять просьбу. Тогда подозреваемыйударил мужчину кулаком в лоб, а утром гости обнаружили тело хозяина дома. Виновникугрозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.В Удмуртии 56-летняя жительница Глазоваобвиняется в убийстве собственного сына. Как сообщает следствие, 15 марта обвиняемая с 36-летним сыном вкомпании знакомых распивала спиртное. Между родственниками возник конфликт, послечего женщина взяла с кухонного стола нож и ударила им сына в живот. Из-заполученного ранения потерпевший скончался в реанимации. Обвиняемой грозит до 15лет лишения свободы, сообщает .В Екатеринбурге разыскивается водительавтобуса, сломавший бабушке нос и челюсть. Сообщается, что днем 17 марта водитель резко остановилтранспортное средство, в результате чего находившаяся в салоне пенсионеркаупала, сломав себе нос и верхнюю челюсть. Номера автобуса пенсионерка не запомнила. Наданный момент в Екатеринбурге разыскивают свидетелей произошедшего, пишет .В Волгограде после бурного дня рождения пропалподросток. По информации портала , вечером 16 марта вВолжском компания школьников отмечала 14-й день рождения своего друга Артема.Ребята решили проехать по нескольким торгово-развлекательным центрам и веселопровести время. Сообщается, что Артем пропал во время того, как ребята вызывалитакси, чтобы разъехаться по домам. Ни ночью, ни на следующий день мальчик доматак и не появился. Волонтеры планируют еще раз пройти маршрутом компаниишкольников в 23-м микрорайоне. Поисков не прекращают и правоохранители.32-летниймужчина подозревается в краже пожертвований из мечети в Башкортостане. Как сообщает ,злоумышленник проник в мечеть ночью, когда дверь была не заперта, после чего похитилящик с деньгами, в котором было примерно две с половиной тысячи рублей. Частьденег злоумышленник потратил на выпивку. Возбуждено уголовное дело.17 марта в одной из столичных школ Уфы произошел вопиющийинцидент: в школьном туалете у девятиклассницы произошли преждевременные роды. Плодмужского пола появился на свет уже мертвым. Труп был направлен насудмедэкспертизу для установления причин смерти. По данному факту проводится доследственнаяпроверка, передает .