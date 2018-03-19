Смерть во время голосования, ограбление
мечети в Башкирии, роды в школьном туалете в Уфе. Обзор
региональных новостей от Dni.Ru.
Смерть во время голосования, ограбление
мечети в Башкирии, роды в школьном туалете в Уфе. Обзор
региональных новостей от Dni.Ru.
68-летний мужчина скончался на
избирательном участке в Уфе во время выборов президента России, пишет . Сообщается, что избиратель внезапно упал,
бригада скорой помощи приехала на вызов в течение шести минут и констатировала
смерть. Причины гибели выясняются.
Посещение популярного квеста обернулось для
нескольких жителей Владивостока шокирующими последствиями. Как передает , на протяжении всей
игры персонал активно пользовался электрошокером и кусал посетителей до
кровоподтеков. Свидетели сообщают, что администрация и персонал никак не реагировали
на жалобы и замечания. Администратор заведения не стала комментировать журналистам
особенности критикуемой игры, сославшись на отсутствие начальника.
Центральный рынок Ростова может
быть закрыт на три месяца за ломбарды и казино. Речь идет о нахождении на
территории рынка незаконных игровых автоматов и ломбардов, которых по закону там
быть не должно. В юридическом отделе ЗАО "Центральный рынок"
отказались комментировать ситуацию, пока идет судебное разбирательство,
сообщает .
В Казани будут судить
42-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в мошенничестве в размере пяти
миллионов рублей. По данным следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемая под видом
риелтора предлагала гражданам приобрести в собственность земельные участки в нескольких
населенных пунктах района. Цену она обозначила в 200 тысяч рублей за десять
соток, объяснив клиентам низкую стоимость участков связями в районной
администрации. Получив деньги, обвиняемая их присвоила, а взятые на себя
обязательства она не выполняла, передает . По факту
случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
16 марта 2018 года в Тюменской области произошло двойное убийство
в одном из частных домов. Следователи установили, что 36-летний отец двоих
детей убил девочек, после чего покончил с собой. Как сообщают местные жители,
отец и мать убитых детей нигде не работали, всю семью помогала содержать мать
погибшего отца. В злополучный день женщина была на работе и не
смогла дозвониться до своего сына, пишет . На данный момент все обстоятельства
произошедшего устанавливаются.
Омич нанес мужчине смертельный удар в лоб из-за громкой музыки, передает
. 13 марта 2018 года в частном
доме в селе Кайлы был обнаружен труп 41-летнего хозяина жилища. В ходе следствия
выяснилось, что к совершению преступления причастен 21-летний юноша, который
проживал в том же селе. Сообщается, что во время застолья хозяин дома включил
музыку, что разозлило 21-летнего гостя. Молодой человек попросил сделать музыку
потише, но 41-летний сельчанин не стал выполнять просьбу. Тогда подозреваемый
ударил мужчину кулаком в лоб, а утром гости обнаружили тело хозяина дома. Виновнику
грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
В Удмуртии 56-летняя жительница Глазова
обвиняется в убийстве собственного сына. Как сообщает следствие, 15 марта обвиняемая с 36-летним сыном в
компании знакомых распивала спиртное. Между родственниками возник конфликт, после
чего женщина взяла с кухонного стола нож и ударила им сына в живот. Из-за
полученного ранения потерпевший скончался в реанимации. Обвиняемой грозит до 15
лет лишения свободы, сообщает .
В Екатеринбурге разыскивается водитель
автобуса, сломавший бабушке нос и челюсть. Сообщается, что днем 17 марта водитель резко остановил
транспортное средство, в результате чего находившаяся в салоне пенсионерка
упала, сломав себе нос и верхнюю челюсть. Номера автобуса пенсионерка не запомнила. На
данный момент в Екатеринбурге разыскивают свидетелей произошедшего, пишет .
В Волгограде после бурного дня рождения пропал
подросток. По информации портала , вечером 16 марта в
Волжском компания школьников отмечала 14-й день рождения своего друга Артема.
Ребята решили проехать по нескольким торгово-развлекательным центрам и весело
провести время. Сообщается, что Артем пропал во время того, как ребята вызывали
такси, чтобы разъехаться по домам. Ни ночью, ни на следующий день мальчик дома
так и не появился. Волонтеры планируют еще раз пройти маршрутом компании
школьников в 23-м микрорайоне. Поисков не прекращают и правоохранители.
32-летний
мужчина подозревается в краже пожертвований из мечети в Башкортостане. Как сообщает ,
злоумышленник проник в мечеть ночью, когда дверь была не заперта, после чего похитил
ящик с деньгами, в котором было примерно две с половиной тысячи рублей. Часть
денег злоумышленник потратил на выпивку. Возбуждено уголовное дело.
17 марта в одной из столичных школ Уфы произошел вопиющий
инцидент: в школьном туалете у девятиклассницы произошли преждевременные роды. Плод
мужского пола появился на свет уже мертвым. Труп был направлен на
судмедэкспертизу для установления причин смерти. По данному факту проводится доследственная
проверка, передает .