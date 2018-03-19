Легендарный итальянский футболист Джанлуиджи Буффон признался, что собирается вернуться в состав национальной сборной Италии на ближайшие контрольные поединки против Аргентины и Англии. Одной из причин вратарь назвал кончину капитана Фиорентины Давиде Астори.

Легендарный итальянский футболист Джанлуиджи Буффон признался, что собирается вернуться в состав национальной сборной Италии на ближайшие контрольные поединки против Аргентины и Англии. Одной из причин вратарь назвал кончину капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который умер во сне накануне одного из матчей чемпионата Италии."Я достаточно последовательный человек с большим чувством ответственности, — признается Буффон, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Calciomercato. – Этого хватит, чтобы объяснить мое решение о возвращении в команду. Я всегда был объединяющим элементом в сборной Италии и хочу сохранять эту роль и дальше. Астори? Давиде является одной из причин того, почему я согласился приехать в сборную".Напомним, что матч против аргентинцев состоится 23 марта, а против англичан – 27 марта.