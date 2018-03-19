Поп-король российской эстрады пригласил 80-летнюю бабушку Ольги Бузовой Аллу Тимофеевну на свой концерт в Литве. Певец сделал это, узнав, что родственница телеведущей живет в городе Клайпеде.

Поп-король российской эстрады пригласил 80-летнююбабушку Ольги Бузовой Аллу Тимофеевну на свой концерт в Литве. Певец сделалэто, узнав, что родственница телеведущей живет в городе Клайпеде.Филипп Киркоров приехал с концертом в Вильнюс,где выступил перед российскими и литовскими поклонниками. Среди зрителей была ибабушка Бузовой. Судя по видео, размещенному на страничке Бузовой в Instagram, Алла Тимофеевна осталась в полном восторгеот шоу и того, что на нем произошло.Женщине удалось вплотную пообщаться ссуперзвездой. Она поднялась на сцену и вместе с артистом и солистами его балетаисполнила зажигательный танец, передает Отметим, что певец в довольно развязной, если не сказать, грязной манере станцевал с Аллой Тимофеевной."Когда Филипп узнал, что моя любимаябабушка живет в Клайпеде, он сразу же пригласил ее на свое фееричное шоу "Я", скоторым сейчас ездит по всему миру и собирает аншлаги! Моя бабулечка быланастолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с еелюбимым певцом и нашим Королем на одной сцене!", – подписала ролик Бузова. "Филипплично встретил ее, лично выбрал место для нее в зале, вызвал на сцену, а потомзадарил не только цветами и осыпая комплиментами, но и отвез домой… Память навсю жизнь, пересматриваю и плачу от счастья", – поделилась с поклонникамиОльга.ОльгаБузова ежедневно радует фанатов новостями личной жизни. Ранее она опубликовалав микроблоге фото из бани с подругой. "И – идеально. Наш вчерашнийидеальный вечер вдвоем с моей кошечкой, люблю тебя", – подписалаОльга снимок в Instagram. На нем она запечатлена без макияжа, в шапочкедля парилки и с бокалом в руке.