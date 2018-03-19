Большая часть человечества удивленно вскидывает брови, наблюдая за очередными завоеваниями западной толерантности. Ленты СМИ пестрят свежими новостями из стана прогрессивных стран, пробивающими то ли очередной сияющий потолок, то ли очередное зияющее дно.

Большая часть человечестваудивленно вскидывает брови, наблюдая за очередными завоеваниями западнойтолерантности. Ленты СМИ пестрят свежими новостями из стана прогрессивных стран,пробивающими то ли очередной сияющий потолок, то ли очередное зияющее дно.Здесь вам и сорокалетний мужик,бросивший жену и детей, и нашедший приют в приемной семье в образе… шестилетнейдевочки. И учитель, выгнанный с работы, за то, что назвал малолетнеготрансгендера девочкой. И нагормоненная бородатая еще пока женщина, родившаяребенка, которому не стали "давать" пол. Про "уроки гомосексуализма" внекоторых школах, родителях "№1 и №2" и многом-многом другом можно вообще ужене вспоминать – сейчас это уже обыденность. Даже многие поборники либерализма исвободы в половом вопросе начинают отмечать, что происходящее уже пересеклонекоторую невидимую черту здравого смысла.В какой-то момент "коллективныйЗапад" встал на путь продвижения толерантности и поддержки разнообразныхменьшинств. К этому, помимо прочего, были объективные предпосылки. После Второймировой войны наступила эпоха антифашизма и антинацизма, победно шествовалиидеи человеколюбия, противостоящие любому неравенству, дискриминации иугнетению. Вдобавок в относительно сытых и безопасных странах "золотогомиллиарда" не было практической нужды в жестком директивном структурированииобщества. В таких "тепличных" условиях значительно снизился уровень внутрисоциальнойагрессии в ответ на проявления девиантного поведения .Границы допустимого размылись.Но со временем стало очевидно,что это управляемый процесс, которым руководит то ли "невидимая рука рынка", толи "неизвестный генсек", то ли вообще черт знает кто. Навязывание новоймировоззренческой парадигмы становилось все активнее, жестче ибескомпромисснее. Под ее обоснование проводились как бы научныеисследования, принимались соответствующие нормативные акты и законы, массоваякультура в поте лица перекраивала взгляды людей. Но, как ни крути, это ненаучная истина – это концепт, идеология.В какой-то момент сделалось так,что у представителя "свободного либерального общества", который заявил(тактично и без призывов к насилию), что гомосексуализм – это неправильно,проблемы возникали посерьезнее, чем у того, кто посмел бы публично усомниться вверности учения марксизма-ленинизма во времена СССР. За это теперь можно поплатитьсястатусом, карьерой, достатком, а то и похуже.Многие исследователи началидумать над причинами подобных изменений в социальном устройстве передовыхстран. Кто-то отмечал, что это способ снизить рождаемость и пресечь катастрофическоеперенаселение планеты и истощение ресурсов. Такие планы есть и декларируются онивполне себе открыто. Кто-то говорил о том, чтоставится задача вывести гомосексуализм из круга социально порицаемых деяний.Чтобы на этом компромате, например, иностранные спецслужбы не могли вербоватьшпионов – а такое случалось нередко. Или, что еще важнее, обезопаситьанглосаксонскую элиту, где (особенно в Великобритании) гомосексуализм в среде властьимущих – это что-то вроде старой доброй традиции, тянущейся из недр закрытыхчастных школ-пансионов.Есть мнение, что изменения в социальном устройстве передовых стран – это способ снизить рождаемость и пресечь катастрофическое перенаселение планеты.Еще одной причиной называласьфункция управления массами, когда социум насильно втягивался в отвлеченныйдискурс. Общее внимание было перенаправлено на малозначимые "гендерные" проблемы,уводившие в сторону от реально глобальных судьбоносных вопросов. Отсюда такойвсплеск количества "научных дисциплин" толерантной тематики в ущербфундаментальным исследованиям в области социологии, психологии и политологии –они есть, но существуют в закрытом для масс режиме.Рушатся устои. Традиция со всемиее особенностями и недостатками является для групп людей опорой и социальнымклеем. Она задает моральную шкалу "хорошо-плохо" и "свой-чужой". С ударом потрадициям, в том числе путем размывания половых норм и главенствовании идеологииобщества потребления, человеческая масса превращается в очень податливыйматериал, которым довольно легко манипулировать, навязывать смыслы, представленияи желания, подавлять волю и инициативу.Скорее всего, рассуждая системно,все названные причины в той или иной степени верны. Однако асфальтный катокэтой, так сказать, толерантности со временем двинулся еще дальше. Послеукоренения гомосексуализма в качестве нормы в менталитете западных обывателейначала продвигаться идея, что пол – это вообще нечто условное и несущественное.Мол, в "новом дивном мире" его можно менять, выходить за любые рамки иусловности, а в не столь далеком будущем людей этот вопрос вообще волновать небудет. На арену вышли трансгендеры, пансексуалы, асексуалы, полисексуалы,демисексуалы, интерсексуалы, гендерквиры, гендерфлюиды и прочая братия.С ударом по традициям, в том числе путем размывания половых норм и главенствовании идеологии общества потребления, человеческая масса превращается в очень податливый материал, которым довольно легко манипулироватьПро это пишутся книги и снимаютсяфильмы. Звезды с мировым именем заключают браки с представителями своего жепола, с гордостью заявляя, что для них вопрос половой принадлежности вотношении с людьми не играет никакой роли, важны чувства. Здесь стоит отметить,что у мужчин и женщин имеются глубокие структурные различия, которые нерешаются гормональной терапией и отрезанием-пришиванием фрагментов тел. Пришивсебе крылья – птицей не станешь никак, появится лишь внешнее сходство.Что еще сотрясает общественностьв последнее время? Во-первых, это сексуальные скандалы. Если ты богатыйуспешный мужчина, то приставать к девочкам – это очень опасно. Когда угодно,хоть лет через тридцать, без каких бы то ни было доказательств вас могутобвинить в домогательствах или насилии – и ваш статус в обществе можетневосполнимо пострадать, а карьера пойти под откос.Что еще? Заметили ли вы наплыв впоследнее время новостей о сексуальных скандалах в американских школах, когдаучительницы (зачастую молодые и привлекательные) совращали своих учеников. И заэто некоторым из них грозили по местным законам какие-то фантастические сроки –десять, двадцать, тридцать, сорок лет. Это от, как минимум, потери всех летсвоей молодости до практически пожизненного заключения. И это тоженедвусмысленный сигнал, что сексуальные желания – это опасно. Вместе с этим публикескармливаются секс-скандалы в спорте. В особо прогрессивных государствахпринимаются законы "о согласии", когда необходимо получить четкое уверенноеустное заявление в легальности происходящего, иначе есть риск быть потомобвиненным в изнасиловании.Агрессивная пропаганда и навязывание гомосексуализма, а также стирание половых различий, видны невооруженным глазом. И сейчас уже сталоочевидно, что делается это ни разу не из гуманистических соображений.И все это на фоне прогресса вобласти ультрареалистичных сексуальных кукол. Не долго осталось ждать, когда нарынке появятся самые настоящие андроиды, предназначенные для плотских утех.Сейчас технологии реалистичного внешнего вида, умения двигаться и общатьсяпосредством "искусственного интеллекта" разрознены и дороги. Но их объединение,удешевление и массовость не за горами. Добавьте к этому еще и возможностьдоставлять неописуемое чувственное удовольствие путем воздействия на нервнуюсистему – это "оставит позади" ощущения, которые можно получить с реальнымчеловеком. В наш век это, скореевсего, станет популярной альтернативой затратному и не всегда комфортномуживому общению.Нужно еще отметить, что в ближайшуюпару десятилетий в нашу жизнь будет активно врываться виртуальная реальность,которая становиться все более доступней, реалистичней и разнообразней.Специальный VR-порно контент и приспособления уже несколько лет как существуюти продолжают динамично развиваться, при этом становясь все более дешевыми,обретая популярность в ряде развитых стран.С сохранением текущих тенденций улюдей неопределенного пола, воспитанных в парадигме общества потребления и"одинокой толпы" может возникнуть вопрос: а зачем вообще этот непонятный,опасный и непредсказуемый секс с реальными людьми? И общество условно-добровольноначнет уходить в виртуальное пространство. Не исключено, как в фильме "Матрица",с капсулами и питательными смесями, поступающими через трубочки. Только вот с восставшимимашинами даже не нужно будет воевать. Все произойдет по социально-экономическимпричинам.У людей может возникнуть вопрос: а зачем вообще этот непонятный, опасный и непредсказуемый секс с реальными людьми?А еще нельзя исключать, что в скором времени будет создана надежная работоспособная искусственнаяматка. И это непременно нанесет свой отпечаток на роль людей в деле деторождения.Куда это может все вести? Рассмотримвопрос с точки зрения прогресса и тех изменений, которые нас ждут в ближайшембудущем. По всей видимости, человечество ждет бурная роботизация. Разумеется,до "тотального" замещения людей еще очень далеко, техника недостаточно развитаи останется еще множество областей, где нужно будет мыслить и созидать"по-человечески". Машинам, скорее всего, это будет недоступно еще очень и оченьдолго. А вот беспилотные автомобили, автономные конвейеры по производству чегоугодно, строительные "принтеры" – это уже практически завтрашний день.И фишка даже не в том, что сотняммиллионов людей нужно будет как-то перестраиваться в рамках рынка труда иискать для себя новые смыслы существования. Проблема в том, что для властьимущих, которые с середины прошлого века открыто заявляют,что "едоков" на Земле становится недопустимо много, теряется смысл содержатьбольшую и по сути бесполезную для них биомассу.Зачастую мы представляем рабствокак некую работу на плантации с надсмотрщиками и ударами кнутом. Это не совсеми не всегда так. В восприятии рабовладельцев раб – это эдакая машина, станок,который может произвести некие блага. Конвертировать свой труд, энергию, запаспрочности в какие-то материальные ресурсы, комфорт, безопасность и власть длясвоего хозяина. Поэтому бывали и рабы, которых очень высоко ценили в прямом ипереносном смысле – благодаря их искусности в каком-то деле.В какой-то момент насильственныеформы принуждения уступили место более эффективным – экономическим иидеологическим. Все они продолжают существовать сообща в разных ситуациях вразных пропорциях. Но с развитием автономных роботизированных производств –масса людей у станка становится лишней. Перенаправлять их энергию куда-то ещетоже излишне и бессмысленно. И человечество в нынешнем еговиде приближается к рубежу, когда в рамках передовых достижений в науке итехнике у сильных мира сего появится возможность и соблазн не просто статьбогатыми и влиятельными – а самыми настоящими демиургами. Они будут отличатьсяот остальной массы "морлоков" и ментально, и даже биологически: по доступу кзнаниям, умениям, физическим возможностям, продолжительности жизни. А "излишкинаселения" будут проводить большую часть в виртуальной реальности, где "хозяеваигры" будут ощущать себя и вовсе полноценными божествами.К всемувышесказанному следует относиться как невинной фантазии, как к размышлениям,которые ни на что не претендуют. Описана лишь одна из возможных нитейреальности, ведущая в один из вариантов будущего. Разумеется, не единственного.Ведь будущее, так или иначе, в наших руках. В наших силах мечтать о чем-тоболее светлом, справедливом и созидательном – и за это бороться.