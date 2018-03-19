Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России были максимально открытыми. Она поблагодарила всех граждан России, которые пришли на избирательные участки. Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе своей страны, - сказала она.

Выборы президента России были максимально открытыми. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Выборы были максимально открытые, и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах", — сказала Памфилова на пресс-конференции, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24".Она подчеркнула, что ЦИК постарался сделать все возможное и создать максимально комфортные условия работы для наблюдателей, "которые выезжали, беспрепятственно смотрели все, что считали нужным, и регионы сами выбирали". Всего на участках присутствовали 474,5 тысячи наблюдателей и 10,5 тысячи представителей СМИ. Фактически в среднем по 6-7 наблюдателей на избирательный участок.Также Памфилова поблагодарила всех граждан России, которые пришли на избирательные участки."Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе своей страны, что потрудились как избиратели, это большой гражданский труд", — подчеркнула она.Обработаны уже 99,84% протоколов участковых избиркомов. По последним данным, победу одерживает действующий президент Владимир Путин. За него проголосовали 76,66% или 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей.Второй результат у Павла Грудинина (КПРФ) — 11,8 процента, третье место у Владимира Жириновского (ЛДПР) - 5,66 процента, у Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") — 1,67 процента.