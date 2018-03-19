Он подтвердил рейтинг надежности на уровне ААА

Депозитарий ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подтвердил рейтинг надежности на уровне ААА, согласно Национальному рейтингу надежности депозитариев по итогам 1 полугодия 2017 года.Кроме того, депозитарий Банка УРАЛСИБ занял 7 место в списке депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов на 30 июня 2017 года. По сравнению с результатами 2016 года Банк улучшил свои позиции на 1 пункт.Национальный рейтинг надежности депозитариев рассчитывается на основании оригинальной методики, разработанной Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» (ИНФИ) в сотрудничестве с Ассоциацией регистраторов и депозитариевПАРТАД. Методика позволяет проводить комплексную (качественную, количественную и экспертную) оценку надежности депозитариев.Бизнес