Проблемы банковского надзора стали одной из главных тем круглого стола, где собрались специалисты финансовой сферы. Речь, в частности, шла о деятельности Центробанка и о том, что происходит на в этой сфере экономики. Тема дискуссии звучала следующим образом: Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты.
Проблемы банковского надзора стали одной из главных тем круглого стола, где собрались специалисты финансовой сферы. Речь, в частности, шла о деятельности Центробанка и о том, что происходит на в этой сфере экономики. Тема дискуссии звучала следующим образом: "Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты".
В ходе обсуждения актуальных проблем в сфере регулирования
банковской деятельности эксперты постарались найти ответы на ряд актуальных
вопросов. Так, речь зашла о прогнозировании дальнейших действий регулятора на
рынке, эффективности банковского надзора, ответственности чиновников Банка
России за принимаемые решения и уровне доверия населения к финансово-кредитным
организациям, сообщает .
Круглый стол был весьма представительным – участие в нем
принял не только представители экспертного сообщества, но и сами банкиры, а
также представители ряда объединений вкладчиков. В начале обсуждения проблемы модератор
круглого стола, адвокат Сергей Гришанов предложил вообще осмыслить процесс
оздоровления финансовой системы страны и оценить его влияние на кредитные
организации.
По словам старшего директора АКРА Кирилла Лукашука, зачистка
банковского сектора стала заметным явлением в прошлом году. "Это был год
крупных санаций, создания Фонда консолидации банковского сектора и появления в
нем трех крупнейших банков", – напомнил он, отметив, что "вишенкой на
торте стала ситуация с Промсвязьбанком, когда в течение недели было принято
решение о санации без возможности развернуть его в другую сторону".
При этом, он отметил проблему, которая не была решена. Речь,
по его словам, идет о непрозрачности принятия решения о судьбе банка: "Либо
отзыв лицензии, либо санация". И тут, считает Лукашук, кроется проблема –
"ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии,
каким образом это решение вырабатывается". В связи с этим, считает он, есть
возможность "избирательного подхода регулятора" к банкам, что, в свою
очередь, создает сложности с прогнозированием развития событий в этой сфере.
Главный экономист Института фондового рынка и управления
Михаил Беляев (бывший сотрудник ЦБ – Прим. ред.), в свою очередь, заострил
внимание на вопросе взаимоотношений регулятора
и финансово-кредитных компаний. По его мнению, "ЦБ должен быть
заинтересован в том, чтобы у нас банковское сообщество было здоровым, чтобы оно
было встроено в экономические механизмы, работало на позитивный вектор развития
экономики". При этом, он считает, что "нельзя признать современную
систему надзора удовлетворительной".
В подтверждение своих слов он привел аргумент, что "в
течение четырех лет продолжается отзыв лицензий у банков по одним и тем же
стереотипным основаниям" ."Куда смотрит регулятор?" – задался он
вопросом, отметив, что видит "большую избирательность" в действиях
ЦБ.
Другие участники круглого стола посетовали на проблему
отсутствия обратной диалога между
регулятором и профессиональным сообществом, а также клиентами банков. Лидер Союза
вкладчиков России (он же возглавляет инициативную группу вкладчиков банка
"Югра") Николай Николаев обратил внимание на проблемы граждан, потерявших
свои деньги в ликвидированных ЦБ банках. По его словам, на все их запросы приходят лишь отписки, в которых призывают
ждать банкротства лопнувших банков (кстати, та же "Югра" затрагивает
интересы 35 тысяч "превышенцев", которые вложили 16 миллиардов рублей
в банк).
Николай Николаев также обратил внимание на противоречие в
закон, касающемся банковской деятельности. "В законе о ЦБ указано, что
Центробанк является (при банкротстве банка) кредитором последней очереди, но
при этом у него есть Агентство по страхованию вкладов, которое является
кредитором первой очереди, – заявил он. – АСВ не отдельная структура, ее совет
директоров состоит из 13 человек, и 7 из них – работники ЦБ".
Бывший президент банка "Югра" Алексей Нефедов также
отметил ряд моментов, в которых, по его мнению, действия регулятора вызывали
вопросы. Так, он вспомнил, о процессе отзыва лицензии у кредитно-финансовой
организации: "Нашим сотрудникам за день до ввода временной администрации в
22.00 вручили предписание – досоздать резервы до 15.00 завтрашнего дня". При
этом, оспорить такие предписания, по его словам, сложно.
"Ты обязан все сделать и лишь потом подавать на
апелляцию, – рассказал Нефедов о соответствующей процедуре. – Мы все исполнили
и отчет отправили, но в тот же час в ЦБ принималось решение о вводе временной
администрации". Кроме того, он опроверг сообщения СМИ о наличии
забалансовых вкладов в банке и выводе активов из него. "Кто за это
ответит?" – возмутился он, отметив, что "Югра" досрочно перевела
страховые выплаты вкладчикам банка, чем предписывает ФЗ №177, что, как считает
банкир, было сделано, чтобы руководство и владельцы банка не смогли апеллировать
к решению о вводе временной администрации.
Некоторые выступавшие, говоря о ЦБ, отмечали, что действия его чиновников чуть ли не подпадают под статью Уголовного кодекса (вплоть до того, что могут трактоваться как "преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления").
Подводя итоги обсуждения, Сергей Гришанов обратил внимание,
что сотрудники ЦБ из-за особого статуса не подпадают под статью Уголовного
кодекса за злоупотребление должностными полномочиями. Правда, отметил он,
представители временной администрации банка "потенциально могут быть
привлечены к ответственности". Подводя итоги обсуждения, участники
круглого стола призвали повысить эффективность деятельности регулятора, устранив
"белые пятна" в регулировании его деятельности.