Проблемы банковского надзора стали одной из главных тем круглого стола, где собрались специалисты финансовой сферы. Речь, в частности, шла о деятельности Центробанка и о том, что происходит на в этой сфере экономики. Тема дискуссии звучала следующим образом: Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты.

Проблемы банковского надзора стали одной из главных тем круглого стола, где собрались специалисты финансовой сферы. Речь, в частности, шла о деятельности Центробанка и о том, что происходит на в этой сфере экономики. Тема дискуссии звучала следующим образом: "Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты".В ходе обсуждения актуальных проблем в сфере регулированиябанковской деятельности эксперты постарались найти ответы на ряд актуальныхвопросов. Так, речь зашла о прогнозировании дальнейших действий регулятора нарынке, эффективности банковского надзора, ответственности чиновников БанкаРоссии за принимаемые решения и уровне доверия населения к финансово-кредитныморганизациям, сообщает .Круглый стол был весьма представительным – участие в немпринял не только представители экспертного сообщества, но и сами банкиры, атакже представители ряда объединений вкладчиков. В начале обсуждения проблемы модераторкруглого стола, адвокат Сергей Гришанов предложил вообще осмыслить процессоздоровления финансовой системы страны и оценить его влияние на кредитныеорганизации.По словам старшего директора АКРА Кирилла Лукашука, зачисткабанковского сектора стала заметным явлением в прошлом году. "Это был годкрупных санаций, создания Фонда консолидации банковского сектора и появления внем трех крупнейших банков", – напомнил он, отметив, что "вишенкой наторте стала ситуация с Промсвязьбанком, когда в течение недели было приняторешение о санации без возможности развернуть его в другую сторону".При этом, он отметил проблему, которая не была решена. Речь,по его словам, идет о непрозрачности принятия решения о судьбе банка: "Либоотзыв лицензии, либо санация". И тут, считает Лукашук, кроется проблема –"ни в одном нормативно-правовом акте не прописаны механизмы и критерии,каким образом это решение вырабатывается". В связи с этим, считает он, естьвозможность "избирательного подхода регулятора" к банкам, что, в своюочередь, создает сложности с прогнозированием развития событий в этой сфере.Главный экономист Института фондового рынка и управленияМихаил Беляев (бывший сотрудник ЦБ – Прим. ред.), в свою очередь, заострилвнимание на вопросе взаимоотношений регулятораи финансово-кредитных компаний. По его мнению, "ЦБ должен бытьзаинтересован в том, чтобы у нас банковское сообщество было здоровым, чтобы онобыло встроено в экономические механизмы, работало на позитивный вектор развитияэкономики". При этом, он считает, что "нельзя признать современнуюсистему надзора удовлетворительной".В подтверждение своих слов он привел аргумент, что "втечение четырех лет продолжается отзыв лицензий у банков по одним и тем жестереотипным основаниям" ."Куда смотрит регулятор?" – задался онвопросом, отметив, что видит "большую избирательность" в действияхЦБ.Другие участники круглого стола посетовали на проблемуотсутствия обратной диалога междурегулятором и профессиональным сообществом, а также клиентами банков. Лидер Союзавкладчиков России (он же возглавляет инициативную группу вкладчиков банка"Югра") Николай Николаев обратил внимание на проблемы граждан, потерявшихсвои деньги в ликвидированных ЦБ банках. По его словам, на все их запросы приходят лишь отписки, в которых призываютждать банкротства лопнувших банков (кстати, та же "Югра" затрагиваетинтересы 35 тысяч "превышенцев", которые вложили 16 миллиардов рублейв банк).Николай Николаев также обратил внимание на противоречие взакон, касающемся банковской деятельности. "В законе о ЦБ указано, чтоЦентробанк является (при банкротстве банка) кредитором последней очереди, нопри этом у него есть Агентство по страхованию вкладов, которое являетсякредитором первой очереди, – заявил он. – АСВ не отдельная структура, ее советдиректоров состоит из 13 человек, и 7 из них – работники ЦБ".Бывший президент банка "Югра" Алексей Нефедов такжеотметил ряд моментов, в которых, по его мнению, действия регулятора вызываливопросы. Так, он вспомнил, о процессе отзыва лицензии у кредитно-финансовойорганизации: "Нашим сотрудникам за день до ввода временной администрации в22.00 вручили предписание – досоздать резервы до 15.00 завтрашнего дня". Приэтом, оспорить такие предписания, по его словам, сложно."Ты обязан все сделать и лишь потом подавать наапелляцию, – рассказал Нефедов о соответствующей процедуре. – Мы все исполнилии отчет отправили, но в тот же час в ЦБ принималось решение о вводе временнойадминистрации". Кроме того, он опроверг сообщения СМИ о наличиизабалансовых вкладов в банке и выводе активов из него. "Кто за этоответит?" – возмутился он, отметив, что "Югра" досрочно перевеластраховые выплаты вкладчикам банка, чем предписывает ФЗ №177, что, как считаетбанкир, было сделано, чтобы руководство и владельцы банка не смогли апеллироватьк решению о вводе временной администрации.Некоторые выступавшие, говоря о ЦБ, отмечали, что действия его чиновников чуть ли не подпадают под статью Уголовного кодекса (вплоть до того, что могут трактоваться как "преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления").Подводя итоги обсуждения, Сергей Гришанов обратил внимание,что сотрудники ЦБ из-за особого статуса не подпадают под статью Уголовногокодекса за злоупотребление должностными полномочиями. Правда, отметил он,представители временной администрации банка "потенциально могут бытьпривлечены к ответственности". Подводя итоги обсуждения, участникикруглого стола призвали повысить эффективность деятельности регулятора, устранив"белые пятна" в регулировании его деятельности.