Ученые Мюнхенского университета (Германия)
доказали, что чрезмерное употребление спиртного связано с риском фибрилляции
предсердий. Это разновидность сердечной недостаточности, которая может стать
хроническим заболеванием.
Ученые Мюнхенского университета (Германия)
доказали, что чрезмерное употребление спиртного связано с риском фибрилляции
предсердий. Это разновидность сердечной недостаточности, которая может стать
хроническим заболеванием.
В
исследовании приняли участие более трех тысяч человек, которые в 2015 году посетили
фестиваль пива Октоберфест. Им делали электрокардиограмму (ЭКГ и измеряли
концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом учитывался пол, возраст,
имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания и то, курит ли человек и употребляет
ли лекарства.
Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухе
связана с увеличением частоты сердечных сокращений. По словам специалистов,
через некоторое время это может приводить к различным видам аритмий, включая
фибрилляцию предсердий.
Ученые
считают, что сердце бьется чаще из-за того, что алкоголь создает дисбаланс
между симпатической и парасимпатической нервными системами, которые выполняют
взаимоисключающие функции, сообщает MedicalXpress.
Первая обеспечивает возбуждение сердечной деятельности, а вторая способствует
уменьшению частоты и силы сердечных сокращений.
Выводы
немецких экспертов можно назвать неожиданными в том смысле, что многие медики
говорят о пользе небольших доз алкоголя – в частности, вина. Как писали Dni.Ru, в красном вине содержится антиоксидант
полифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне. Это
вещество не позволяет вредным бактериям, прилипать к зубам человека, что
сохраняет полость рта более здоровой. В свою очередь ученые из Медицинской
школы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу, что на основе винограда
получаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами.