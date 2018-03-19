Ученые Мюнхенского университета (Германия) доказали, что чрезмерное употребление спиртного связано с риском фибрилляции предсердий. Это разновидность сердечной недостаточности, которая может стать хроническим заболеванием.

Ученые Мюнхенского университета (Германия)доказали, что чрезмерное употребление спиртного связано с риском фибрилляциипредсердий. Это разновидность сердечной недостаточности, которая может статьхроническим заболеванием.исследовании приняли участие более трех тысяч человек, которые в 2015 году посетилифестиваль пива Октоберфест. Им делали электрокардиограмму (ЭКГ и измеряликонцентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом учитывался пол, возраст,имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания и то, курит ли человек и употребляетли лекарства.Оказалось, что высокая концентрация спирта в выдыхаемом воздухесвязана с увеличением частоты сердечных сокращений. По словам специалистов,через некоторое время это может приводить к различным видам аритмий, включаяфибрилляцию предсердий.Ученыесчитают, что сердце бьется чаще из-за того, что алкоголь создает дисбалансмежду симпатической и парасимпатической нервными системами, которые выполняютвзаимоисключающие функции, сообщает MedicalXpress.Первая обеспечивает возбуждение сердечной деятельности, а вторая способствуетуменьшению частоты и силы сердечных сокращений.Выводынемецких экспертов можно назвать неожиданными в том смысле, что многие медикиговорят о пользе небольших доз алкоголя – в частности, вина. Как писали Dni.Ru, в красном вине содержится антиоксидантполифенол, который оздоравливает полость рта на молекулярном уровне. Этовещество не позволяет вредным бактериям, прилипать к зубам человека, чтосохраняет полость рта более здоровой. В свою очередь ученые из Медицинскойшколы горы Синай (Нью-Йорк, США) пришли к выводу, что на основе виноградаполучаются антидепрессанты с минимальными побочными эффектами.