Надолго запомнят этот день юные футбольные болельщики из разных городов России. Они побывали на тренировке нашей сборной. О самом заветном желании дети писали в письмах игрокам национальной команды.

Надолго запомнят этот день юные футбольные болельщики из разных городов России. Они побывали на тренировке нашей сборной. О самом заветном желании дети писали в письмах игрокам национальной команды.— Мы мечтаем увидеть тренировку нашей сборной и пожать вам руку. А еще мы мечтаем, чтобы вы победили!Пожелали победы — и сами выиграли: ребята из футбольного клуба "Медвежьи озера" вышли в финал конкурса "Детские мечты" под эгидой РФС. Профессиональные футболисты оценили клип, снятый юными игроками, и пригласили их на тренировку сборной России."Я сам — вратарь, и моя мечта — увидеть, как играет Игорь Акинфеев, его технику, стиль игры", — говорит Григорий Гапоненко из команды "Медвежьи озера".Настю Ильину тоже пригласили на тренировку сборной. В том, что ее письмо победит в конкурсе, девочка не сомневалась: чемпионка по жизни."Это — кубок "Лучший полузащитник" из команды "Чертаново"-девочки. Это — кубок от мальчиков", — показывает она.Настя так любит футбол, что по средам играет в женской команде, а по четвергам — в мужской. По выходным ходит на стадион как болельщик."Вот — у меня есть шарф! Мы с папой по возможности ходим на матчи", — рассказывает девочка.Но столько звезд вместе она вживую видит впервые. Дзагоев, Лунев, Гришаков, Акинфеев, Миранчук — Настя следит за каждым движением на поле и тут же выносит для себя уроки.— Играть быстро, ногами шевелить.Ребята из "Медвежьих озер" приехали в одинаковых футболках — за сборную. Кто помладше, тут же повторяет элементы разминки. Старшие обсуждают тактику.— Играют в нападении — мяч через игрока пропускают и затем разыгрывают.И все вместе не забывают подбадривать футболистов: "Россия, вперед!"А после тренировки футболисты ответили на все вопросы юных болельщиков и сфотографировались с ними на память.Открытая тренировка — всего один из более чем сотни подарков, которые российская сборная подготовила детям. Победители конкурса получат мячи, шарфы, футболки, но ребята надеются, что футболисты исполнят и еще одно, общее для всех желание: достойно выступят летом на чемпионате мира.