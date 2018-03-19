19 марта скончался
воздушный гимнаст Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, сорвавшийся с
высоты во время выступления в Элисте. Заслуженный артист России Эдгард Запашный прокомментировал эту печальную новость.
19 марта скончался
воздушный гимнаст "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся с
высоты во время выступления в Элисте. Заслуженный артист России Эдгард Запашный прокомментировал эту печальную новость.
По словам представителя
известной цирковой династии, его коллеги начали сбор денег на похороны артиста.
Запашный отметил, что Мартынов работал вместе с его
двоюродным братом. Однако, несмотря на это, произошедшее является настоящей трагедией
для всего циркового сообщества, поскольку это одна большая профессиональная
семья.
"Он
не выступал в моем цирке. Он работал в компании частного прокатчика. Мне
немножко тяжело об этом говорить. Он работал в компании моего двоюродного
брата. Он является частным предпринимателем. Я знаю, что он недавно уволился.
Он много лет работал в одной компании и начал работать с моим братом. Он
действительно сегодня умер", – цитирует Запашного РЕН ТВ. Печальным
известием цирк поделился в соцсети
"ВКонтакте".
"Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антона
остановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона", – цитирует сообщение Мартынов упал с высоты пяти-шести
метров и сломал позвоночник. Руководство
и артисты цирка принесли соболезнования родным Мартынова, передает телеканал . Гимнаст находился
в искусственной коме.
Напомним, ЧП случилось
24 февраля. По имеющейся информации данным, Мартынов плохо закрепил карабин, и
ремень вышел из него.