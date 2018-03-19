19 марта скончался воздушный гимнаст Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте. Заслуженный артист России Эдгард Запашный прокомментировал эту печальную новость.

19 марта скончалсявоздушный гимнаст "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся свысоты во время выступления в Элисте. Заслуженный артист России Эдгард Запашный прокомментировал эту печальную новость.По словам представителяизвестной цирковой династии, его коллеги начали сбор денег на похороны артиста.Запашный отметил, что Мартынов работал вместе с егодвоюродным братом. Однако, несмотря на это, произошедшее является настоящей трагедиейдля всего циркового сообщества, поскольку это одна большая профессиональнаясемья."Онне выступал в моем цирке. Он работал в компании частного прокатчика. Мненемножко тяжело об этом говорить. Он работал в компании моего двоюродногобрата. Он является частным предпринимателем. Я знаю, что он недавно уволился.Он много лет работал в одной компании и начал работать с моим братом. Ондействительно сегодня умер", – цитирует Запашного РЕН ТВ. Печальнымизвестием цирк поделился в соцсети"ВКонтакте"."Сегодня ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антонаостановилось сердце… Искренне соболезнуем родным Антона", – цитирует сообщение Мартынов упал с высоты пяти-шестиметров и сломал позвоночник. Руководствои артисты цирка принесли соболезнования родным Мартынова, передает телеканал . Гимнаст находилсяв искусственной коме.Напомним, ЧП случилось24 февраля. По имеющейся информации данным, Мартынов плохо закрепил карабин, иремень вышел из него.