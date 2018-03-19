Единая Россия принимала активное участие в
избирательной кампании Владимира Путина, оказывая помощь его штабу в подготовке
наблюдателей и проводя мобилизацию своего электората во всех регионах. О вкладе
партии в победу главы государства, а также о дальнейших планах единороссов
рассказал на пресс-конференции секретарь Генсовета ЕР Андрей
Турчак.
"Единая Россия" принимала активное участие в
избирательной кампании Владимира Путина, оказывая помощь его штабу в подготовке
наблюдателей и проводя мобилизацию своего электората во всех регионах. О вкладе
партии в победу главы государства, а также о дальнейших планах единороссов
рассказал на пресс-конференции секретарь Генсовета "ЕР" Андрей
Турчак.
Он напомнил, что 14 января партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина.
В итоге их было собрано более 200 тысяч штук. "Во всех региональных штабах
нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и
местных отделений", – отметил Турчак.
Кроме того, благодаря бдительности единороссов удалось
выявить около тысячи случаев незаконной агитации. А в уличных акциях в рамках
проекта "ЕР" "Уличная мобилизация" в поддержку кандидатуры главы
государства участвовали более 580 тысяч россиян.
По мнению Турчака, проект показал достойный результат.
"Около 11 миллионов были мобилизованы партией на избирательные участки", -
уточнил секретарь Генсовета "Единой России". Созданная уникальная
система дает возможность взаимодействовать со сторонниками по территориальному
признаку, отметил он.
Достигнуть высокого результата на прошедших выборах помогло
и определение территорий повышенного внимания. В их число были включены
Новосибирск, Томск, Иркутск – всего 21 регион. За ними были закреплены опытные
"партийные комиссары" из числа думских депутатов и руководителей ЦИК.
Этот шаг дал свои плоды: по оценке Турчака, Иркутск показал беспрецедентный
уровень поддержки Владимира Путина.
Также единороссы оказывали помощь штабу главы государства в
деле подготовки наблюдателей и членов избиркомов. Двухуровневое обучение под
руководством специалистов из "ЕР" прошли 116 тысяч наблюдателей и 81
тысяча членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. "Ими
в день голосования было внесено в Информационную систему "Вся Россия" порядка
11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из
них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений", – рассказал
Турчак.
В день выборов в 69 регионах прошло рейтинговое голосование
по проектам модернизации общественных пространств. Этот вопрос останется и в
дальнейшем на контроле партии, заявил секретарь Генсовета единороссов.
"Партия привлекла 15 тысяч региональных и муниципальных депутатов", -
уточнил политик.
Подводя итоги, Турчак заявил, что для "Единой
России" прошедшая кампания стала подготовкой к предстоящим осенью 2018
года выборам глав регионов и депутатов местных законодательных собраний.
"Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для
ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла
2018 года и жизни Партии на обозримую стратегическую перспективу", – подчеркнул
он. Кроме того, партия намерена сформировать большой пакет нормативно-правовых
актов по реализации послания главы государства Федеральному собранию, которое
было оглашено в начале марта.
Накануне в России состоялись очередные президентские выборы.
На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Избирательные
участки были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.
В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссия
огласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путин
набрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел
Грудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократической
партии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итоги
голосования станут известны в течение 10 дней.