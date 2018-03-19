Единая Россия принимала активное участие в избирательной кампании Владимира Путина, оказывая помощь его штабу в подготовке наблюдателей и проводя мобилизацию своего электората во всех регионах. О вкладе партии в победу главы государства, а также о дальнейших планах единороссов рассказал на пресс-конференции секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Единая Россия" принимала активное участие визбирательной кампании Владимира Путина, оказывая помощь его штабу в подготовкенаблюдателей и проводя мобилизацию своего электората во всех регионах. О вкладепартии в победу главы государства, а также о дальнейших планах единороссоврассказал на пресс-конференции секретарь Генсовета "ЕР" АндрейТурчак.Он напомнил, что 14 января партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина.В итоге их было собрано более 200 тысяч штук. "Во всех региональных штабахнашего кандидата активное участие принимали представители региональных иместных отделений", – отметил Турчак.Кроме того, благодаря бдительности единороссов удалосьвыявить около тысячи случаев незаконной агитации. А в уличных акциях в рамкахпроекта "ЕР" "Уличная мобилизация" в поддержку кандидатуры главыгосударства участвовали более 580 тысяч россиян.По мнению Турчака, проект показал достойный результат."Около 11 миллионов были мобилизованы партией на избирательные участки", -уточнил секретарь Генсовета "Единой России". Созданная уникальнаясистема дает возможность взаимодействовать со сторонниками по территориальномупризнаку, отметил он.Достигнуть высокого результата на прошедших выборах помоглои определение территорий повышенного внимания. В их число были включеныНовосибирск, Томск, Иркутск – всего 21 регион. За ними были закреплены опытные"партийные комиссары" из числа думских депутатов и руководителей ЦИК.Этот шаг дал свои плоды: по оценке Турчака, Иркутск показал беспрецедентныйуровень поддержки Владимира Путина.Также единороссы оказывали помощь штабу главы государства вделе подготовки наблюдателей и членов избиркомов. Двухуровневое обучение подруководством специалистов из "ЕР" прошли 116 тысяч наблюдателей и 81тысяча членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. "Имив день голосования было внесено в Информационную систему "Вся Россия" порядка11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Изних как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений", – рассказалТурчак.В день выборов в 69 регионах прошло рейтинговое голосованиепо проектам модернизации общественных пространств. Этот вопрос останется и вдальнейшем на контроле партии, заявил секретарь Генсовета единороссов."Партия привлекла 15 тысяч региональных и муниципальных депутатов", -уточнил политик.Подводя итоги, Турчак заявил, что для "ЕдинойРоссии" прошедшая кампания стала подготовкой к предстоящим осенью 2018года выборам глав регионов и депутатов местных законодательных собраний."Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод дляревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла2018 года и жизни Партии на обозримую стратегическую перспективу", – подчеркнулон. Кроме того, партия намерена сформировать большой пакет нормативно-правовыхактов по реализации послания главы государства Федеральному собранию, котороебыло оглашено в начале марта.Накануне в России состоялись очередные президентские выборы.На высший государственный пост претендовали восемь кандидатов. Избирательныеучастки были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.В понедельник, 19 марта, Центральная избирательная комиссияогласила предварительные итоги выборов. Действующий президент Владимир Путиннабрал 76,6% голосов. На втором месте расположился кандидат от КПРФ ПавелГрудинин – 11,80%, третью строчку занял председатель либерально-демократическойпартии Владимир Жириновский (5,66%). Явка превысила 67%. Окончательные итогиголосования станут известны в течение 10 дней.