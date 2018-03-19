Своей невероятной историей знакомства и любви молодожены Лина Дальбек и Михаэль Эвангелу с радостью делятся не только с друзьями. Они жили в одном городе, но никогда не встречались. И, возможно, этой истории не произошло, если бы однажды Михаэль не отправил по WhatsApp ошибочное сообщение.

Своей невероятной историей знакомства и любви 37-летняя Лина Дальбек и 44-летний Михаэль Эвангелу с радостью делятся не только с друзьями. О них теперь пишут даже СМИ — в частности, Mirror.Лина и Михаэль признаются, что долгие годы были одиноки, и уже отчаялись встретить того, с кем захотелось бы связать свою жизнь.Они жили в одном городе, но никогда не встречались. И, возможно, этой истории не произошло, если бы однажды Михаэль не отправил по WhatsApp сообщение с напоминанием посмотреть фильм “Girls trip”.Однако сообщение он ошибочно отправил на номер Лины. Та ответила, завязалась кокетливая переписка. Уже через четыре часа после ошибочного сообщения пара встретилась, через две недели Лина и Михаэль обручились, а через три месяца – поженились.Сейчас Лина говорит, что если бы еще недавно кто-то сказал, что она встретит своего будущего мужа после "сообщения из ниоткуда", то она бы не поверила. Михаэль тоже признает такой способ знакомства невероятным.Однако факт есть факт: они встретились, и новоиспеченный муж заверяет: Лина – женщина, с которой он хочет провести остаток своей жизни. Она же, со своей стороны, признается, что "это судьба" и "Вселенная имела к этому какое-то отношение".По ее словам, в первую же встречу, стало понятно, что они – пара, созданная друг для друга. “Моя история дает надежду всем: никогда не сдавайтесь!" – обращается Лина к тем, кто еще только ищет свою любовь.Сейчас счастливые молодожены планируют поездку в Дубай, где, возможно, останутся жить.