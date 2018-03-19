И последнее. Выборы президента 18 года запомнятся не только рекордным количеством голосов за Владимира Путина и высокой явкой избирателей, но и костюмированным шоу, которое устраивали жители страны на избирательных участках. Возможно, это было связано с тем, что в ряде регионов, в том числе и в нашем, был объявлен фотоконкурс за фото из избирательного участка. Мы сделали для вас подборку самых необычных кадров по итогам голосования.
19.03.2018
И последнее. Выборы президента 18 года запомнятся не только рекордным количеством голосов за Владимира Путина и высокой явкой избирателей, но и костюмированным шоу, которое устраивали жители страны на избирательных участках. Возможно, это было связано с тем, что в ряде регионов, в том числе, и в нашем, был объявлен фотоконкурс за фото из избирательного участка. Мы сделали для вас подборку самых необычных кадров по итогам голосования.
- В следующие выборы побольше надо кабинку. Русские ракеты не входят в стандартные кабинки.
- Артур стой, это должно быть медленно!
Избиратель в костюме ракеты с надписью Сармат возглавляет хит-парад креативных голосующих. Примерить на себя необычный наряд и прийти в нём на выборы решил сотрудник районного дворца культуры из Ленинградской области.
А это уже кадры из Бурятии. На избирательный участок пришёл медведь. Именно в таком наряде местный житель решил исполнить свой гражданский долг. Кстати у него тоже возникли проблемы со входом в кабинку для голосования. На другом участке в той же Бурятии проголосовала панда. В участковой избирательной комиссии заверили, что у зверька были документы и нарушений сотрудники ЦИК не зафиксировали.
- Как нам ваша с вами жизнь?Удалась?
- Особенно ваша!
Мужчину в белых одеждах, с крыльями на спине и мигалкой на голове зовут Андрей Христофоров. Он защитник природы и общественный деятель из Архангельска. Пришёл на избирательный участок с пакетом навоза. Хотел удобрить выборы, говорит активист. Проголосовать ему разрешили, а вот содержимое пакета разбрасывать в помещении не позволили.
А в Барнауле перед походом на выборы не одеваются, а раздеваются. Таким образом, голосуют люди, занимающиеся моржеванием. Причём в плавках и купальниках они приходят на избирательные участки не впервые.
Необычные избиратели были замечены и в других городах нашей Родины. В Санкт-Петербурге проголосовала группа рыцарей, в Новосибирске свой голос за одного из кандидатов отдал человек в костюме Телепузика, а в Рязанской области выбирал президента дракон. К слову последним двум при получении бюллютеня пришлось разоблачиться. Члены избирательной комиссии попросили креативных избирателей снять маски, чтобы рассмотреть их лицо и сравнить с фотографией в паспорте. По информации владимирского регионального избиркома в нашей области необычных избирателей не наблюдалось.
Метки: выборы, политика, голосование, необычные голосующие, избиратели