И последнее. Выборы президента 18 года запомнятся не только рекордным количеством голосов за Владимира Путина и высокой явкой избирателей, но и костюмированным шоу, которое устраивали жители страны на избирательных участках. Возможно, это было связано с тем, что в ряде регионов, в том числе и в нашем, был объявлен фотоконкурс за фото из избирательного участка. Мы сделали для вас подборку самых необычных кадров по итогам голосования.

19.03.2018И последнее. Выборы президента 18 года запомнятся не только рекордным количеством голосов за Владимира Путина и высокой явкой избирателей, но и костюмированным шоу, которое устраивали жители страны на избирательных участках. Возможно, это было связано с тем, что в ряде регионов, в том числе, и в нашем, был объявлен фотоконкурс за фото из избирательного участка. Мы сделали для вас подборку самых необычных кадров по итогам голосования.- В следующие выборы побольше надо кабинку. Русские ракеты не входят в стандартные кабинки.- Артур стой, это должно быть медленно!Избиратель в костюме ракеты с надписью Сармат возглавляет хит-парад креативных голосующих. Примерить на себя необычный наряд и прийти в нём на выборы решил сотрудник районного дворца культуры из Ленинградской области.А это уже кадры из Бурятии. На избирательный участок пришёл медведь. Именно в таком наряде местный житель решил исполнить свой гражданский долг. Кстати у него тоже возникли проблемы со входом в кабинку для голосования. На другом участке в той же Бурятии проголосовала панда. В участковой избирательной комиссии заверили, что у зверька были документы и нарушений сотрудники ЦИК не зафиксировали.- Как нам ваша с вами жизнь?Удалась?- Особенно ваша!Мужчину в белых одеждах, с крыльями на спине и мигалкой на голове зовут Андрей Христофоров. Он защитник природы и общественный деятель из Архангельска. Пришёл на избирательный участок с пакетом навоза. Хотел удобрить выборы, говорит активист. Проголосовать ему разрешили, а вот содержимое пакета разбрасывать в помещении не позволили.А в Барнауле перед походом на выборы не одеваются, а раздеваются. Таким образом, голосуют люди, занимающиеся моржеванием. Причём в плавках и купальниках они приходят на избирательные участки не впервые.Необычные избиратели были замечены и в других городах нашей Родины. В Санкт-Петербурге проголосовала группа рыцарей, в Новосибирске свой голос за одного из кандидатов отдал человек в костюме Телепузика, а в Рязанской области выбирал президента дракон. К слову последним двум при получении бюллютеня пришлось разоблачиться. Члены избирательной комиссии попросили креативных избирателей снять маски, чтобы рассмотреть их лицо и сравнить с фотографией в паспорте. По информации владимирского регионального избиркома в нашей области необычных избирателей не наблюдалось.Метки: выборы, политика, голосование, необычные голосующие, избиратели