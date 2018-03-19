Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший прокомментировал ситуацию о своем переходе из классического бокса в смешанные единоборства. По словам американца, он намерен получить лицензию бойца ММА для того, чтобы в дальнейшем начать проводить поединки по правилам смешанных единоборств.

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший прокомментировал ситуацию о своем переходе из классического бокса в смешанные единоборства. По словам американца, он намерен получить лицензию бойца ММА."Для всего необходимо время, — сказал Мэйвезер, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на TNZ. – Мы планируем подать заявку на получение лицензии и рассчитываем на то, что сможем драться".Напомним, что ранее Мэйвезер опроверг информацию о том, что он готов провести еще один бой с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Американец сообщил, что готов сыграть с соперником в баскетбол, но не в ММА. В первом поединке между бойцами по правилам бокса победу техническим нокаутом одержал Мэйвезер.