В Ростовской области потерявший управление водитель фуры на полном ходу протаранил стоявшую на обочине машину ГИБДД, превратив ее в груду металла. По счастливой случайности в салоне служебной машины не было стражей порядка, так что никто из людей не пострадал. ДТП попало в объектив камеры регистратора. На оледенелом спуске большегруз подвели тормоза — на кадрах видно, как водитель пытается выйти из заноса, но в итоге машина попадает в огромную яму и окончательно теряет управление.

В Ростовской области потерявший управление водитель фуры на полном ходу протаранил стоявшую на обочине машину ГИБДД, превратив ее в груду металла. По счастливой случайности в салоне служебной машины не было стражей порядка, так что никто из людей не пострадал. ДТП попало в объектив камеры регистратора.Авария произошла во второй половине дня в минувшую пятницу, 16 марта, близ города Миллерово, на 868 километре трассы М-4 "Дон". На оледенелом спуске большегруз подвели тормоза — на кадрах видно (и слышно), как 36-летний водитель пытается выйти из заноса, но в итоге машина попадает в огромную яму и окончательно теряет управление."Убери, убери, убери!" — непонятно кого призывал водитель.Услышан он не был — спустя пару секунд фура влетела в стоявшую на обочине машину ДПС. Удар был такой силы, что служебное авто отбросило на несколько метров в сторону, задняя его часть превратилась в груду металла. К счастью ни виновник аварии, ни полицейские в аварии не пострадали.