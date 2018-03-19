Футболист лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг выразил свою поддержку нападающему питерского Зенита Александру Кокорину в связи с полученной тяжелой травмой и поздравил его с днем рождения. Российскому форварду 19 марта исполнилось 27 лет.

Футболист лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил свою поддержку нападающему питерского "Зенита" Александру Кокорину в связи с полученной тяжелой травмой и поздравил его с днем рождения. Российскому форварду 19 марта исполнилось 27 лет."Кокорин! Поддерживаю тебя в этот трудный момент, – сказал Обамеянг, видеообращение которого опубликовано в официальном Twitter "Зенита". – Я знаю, что это непросто, но оставайся сильным. Кстати, желаю тебе всего наилучшего в твой день рождения! Увидимся позже, до встречи!"Пьер-Эмерик Обамеянг: «Я знаю, это не легко, но будь сильным! С днем рождения!»Нападающий @Arsenal @Aubameyang7 поздравил @KokorinK9 с днем рождения