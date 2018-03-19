Известный футбольный наставник Валерий Газзаев грубо ответил
журналистам, которые поинтересовались у него, почему Павел Грудинин не хочет сбривать
усы. Тренеру есть отчего злиться – в свое время он тоже не выполнил условия
спора.
Известный футбольный наставник Валерий Газзаев грубо ответил
журналистам, которые поинтересовались у него, почему Павел Грудинин не хочет сбривать
усы. Тренеру есть отчего злиться – в свое время он тоже не выполнил условия
спора.
"Вы *** (достали) меня. Это старая история. Тема
закрыта. У Грудинина спрашивайте", – разозлился Газзаев, услышав вопрос
про усы от корреспондента радиостанции "Говорит Москва". Футбольный
тренер ранее возглавлял ЦСКА, в свое время он не выполнил аналогичное обещание.
В 2005 году Газзаев заявил, что сбреет усы, если армейцы
выйдут в финал кубка УЕФА, но команда сделала большее и выиграла турнир. Некоторые
болельщики ожидали его увидеть без усов уже на пресс-конференции после матча,
завершившегося со счетом 4:0 в пользу ЦСКА, однако это не произошло. Даже
проиграв ответный матч во Франции со счетом 0:2, ЦСКА не только вышел в 1/2
финала кубка УЕФА, но и стал его обладателем. Усы таки и остались на лице Газзаева.
Тем временем история с усами Грудинна набирает обороты. О
то, что надо держать свое слово коммунисту напомнил телеведущий с импозантными усами
Леонид Якубович. Шоумен предупредил политика о том, что пари иногда приводит и
к более курьезным последствиям, чем бритье усов.
"Мужик должен держать слово. В одной руке он должен
держать слово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий.
Но директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин почему-то не
спешит выполнять джентльменское пари. Он выдвинул условие, согласно которому журналист
и видеоблогер Юрий Дудь должен признать на камеру, что выборы 18 марта были
честными. Сам же Дудь у себя в Instagram недвусмысленно напомнил о своем споре
с кандидатом в президенты от КПРФ – он выложил фотографию советской бритвы и
пачку популярных когда-то лезвий "Нева".
Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю 6 февраля. В конце
беседы ведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше
15% на президентских выборах, журналист побреется налысо. В противном случае
экс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто
никогда не видел". Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали
11,77% избирателей, пришедших на участки.