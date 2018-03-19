Известный футбольный наставник Валерий Газзаев грубо ответил журналистам, которые поинтересовались у него, почему Павел Грудинин не хочет сбривать усы. Тренеру есть отчего злиться – в свое время он тоже не выполнил условия спора.

Известный футбольный наставник Валерий Газзаев грубо ответилжурналистам, которые поинтересовались у него, почему Павел Грудинин не хочет сбриватьусы. Тренеру есть отчего злиться – в свое время он тоже не выполнил условияспора."Вы *** (достали) меня. Это старая история. Темазакрыта. У Грудинина спрашивайте", – разозлился Газзаев, услышав вопроспро усы от корреспондента радиостанции "Говорит Москва". Футбольныйтренер ранее возглавлял ЦСКА, в свое время он не выполнил аналогичное обещание.В 2005 году Газзаев заявил, что сбреет усы, если армейцывыйдут в финал кубка УЕФА, но команда сделала большее и выиграла турнир. Некоторыеболельщики ожидали его увидеть без усов уже на пресс-конференции после матча,завершившегося со счетом 4:0 в пользу ЦСКА, однако это не произошло. Дажепроиграв ответный матч во Франции со счетом 0:2, ЦСКА не только вышел в 1/2финала кубка УЕФА, но и стал его обладателем. Усы таки и остались на лице Газзаева.Тем временем история с усами Грудинна набирает обороты. Ото, что надо держать свое слово коммунисту напомнил телеведущий с импозантными усамиЛеонид Якубович. Шоумен предупредил политика о том, что пари иногда приводит ик более курьезным последствиям, чем бритье усов."Мужик должен держать слово. В одной руке он должендержать слово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий.Но директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин почему-то неспешит выполнять джентльменское пари. Он выдвинул условие, согласно которому журналисти видеоблогер Юрий Дудь должен признать на камеру, что выборы 18 марта быличестными. Сам же Дудь у себя в Instagram недвусмысленно напомнил о своем спорес кандидатом в президенты от КПРФ – он выложил фотографию советской бритвы ипачку популярных когда-то лезвий "Нева".Павел Грудинин дал интервью Юрию Дудю 6 февраля. В концебеседы ведущий предложил кандидату спор: если господин Грудинин наберет больше15% на президентских выборах, журналист побреется налысо. В противном случаеэкс-кандидат от КПРФ сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никтоникогда не видел". Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали11,77% избирателей, пришедших на участки.