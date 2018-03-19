Вскрылись сенсационные данные относительно наследства Олега Табакова. По информации некоторых СМИ, на момент смерти за прославленным артистом не числилось ничего.

Вскрылись сенсационные данные относительно наследства Олега Табакова. По информации некоторых СМИ, на момент смерти за прославленным артистом не числилось ничего.Как уверяет , еще в конце 90-х, когда у Олега Табакова обнаружились проблемы со здоровьем, супруга Марина Зудина уговорила его переписать практически все на нее. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене.Вот так и получилось, что все движимое и недвижимое имущество покойного мэтра сейчас в руках вдовы. Как полагает издание, дети Зудиной и Табакова – сын Павел и дочь Мария – в накладе не останутся. Что касается сына артиста от первого брака, 57-летнего Антона, журналисты полагают, что он "не при делах".Ранее стало известно, что Антон Табаков окончательно перебрался с семьей в Европу. На заработанное на ресторанном бизнесе, который он успешно продал, сын актера якобы прикупил домик на границе Италии и Франции – неподалеку от Рокебрюн-Кап-Мартен, где в свое время любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо и Уинстон Черчилль.Если информация верна, Марина Зудина является богатой наследницей, ведь только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР... Говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно.А еще у мэтра были три квартиры в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра), а Зудиной принадлежали две (239,6 и 42 квадратных метра). Риэторы сообщили Dni.Ru, что оценочная стоимость собственности самого Табакова может превышать 200 миллионов рублей. Кроме того, у артиста был великолепный загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который строили не один год. Ориентировочная стоимость особняка без мебели, как Dni.Ru сказали эксперты, – 400 миллионов рублей. Имелись у артиста и финансовые накопления.