Актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимком топлес. Таким экстравагантным способом 32-летняя барышня решила привлечь внимание к раку груди.

Актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимкомтоплес. Таким экстравагантным способом 32-летняя барышня решила привлечьвнимание к раку груди.В своем Instagram девушканаписала: "Это я к чему, собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным иочень полезным напоминанием – в марте самое время подумать не только окоррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю иабсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94% (а это очень внушительныешансы на сегодняшний день) победить рак груди можно именно на ранней стадии!Давайте любить и оберегать себя".Снимок был сделан специально для мужского журнала,публикующего материалы с элементами эротики. Фотоссесия проходила на Мальдивахгде звезда совместила приятное с полезным: насладилась плаванием в Индийскомокеане и попозировала в откровенных купальниках, а то и вовсе без них.Добавим, что ранее Анастасия жаловалась, что так как у нее практически нет обнаженныхснимков среди ее подписчиков в соцсетях очень мало представителей сильного пола.Есть вероятность, что звезда хотела убить двух зайцев одним выстрелом: привлечьвнимание к необходимости проходить медицинскую диагностику и заманить мужчин ксебе в фолловеры.Известность пришла к Насте после съемок в сериале"Простые истины" в начале 2000-х. там она сыграла роль школьницыАнжелики Селиверстовой. В ее фильмографии – 40 проектов. За годы своейактерской карьеры девушка не раз смело меняла имидж, но всегда оставаласьузнаваемой и любимой поклонниками.