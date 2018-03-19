Актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимком
топлес. Таким экстравагантным способом 32-летняя барышня решила привлечь
внимание к раку груди.
Актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимком
топлес. Таким экстравагантным способом 32-летняя барышня решила привлечь
внимание к раку груди.
В своем Instagram девушка
написала: "Это я к чему, собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и
очень полезным напоминанием – в марте самое время подумать не только о
коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и
абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94% (а это очень внушительные
шансы на сегодняшний день) победить рак груди можно именно на ранней стадии!
Давайте любить и оберегать себя".
Снимок был сделан специально для мужского журнала,
публикующего материалы с элементами эротики. Фотоссесия проходила на Мальдивах
где звезда совместила приятное с полезным: насладилась плаванием в Индийском
океане и попозировала в откровенных купальниках, а то и вовсе без них.
Добавим, что ранее Анастасия жаловалась, что так как у нее практически нет обнаженных
снимков среди ее подписчиков в соцсетях очень мало представителей сильного пола.
Есть вероятность, что звезда хотела убить двух зайцев одним выстрелом: привлечь
внимание к необходимости проходить медицинскую диагностику и заманить мужчин к
себе в фолловеры.
Известность пришла к Насте после съемок в сериале
"Простые истины" в начале 2000-х. там она сыграла роль школьницы
Анжелики Селиверстовой. В ее фильмографии – 40 проектов. За годы своей
актерской карьеры девушка не раз смело меняла имидж, но всегда оставалась
узнаваемой и любимой поклонниками.