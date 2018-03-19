Суздальфест подошел к концу. 17 марта на фестивале анимационного кино в Суздале наградили лучших мультипликаторов страны. Гран-при взяла работа Алексея Туркуса за короткометражный фильм Суета сует. Лента с юмором и национальном колоритом рассказывает историю любви в провинциальном городе. В этом году на фестивальный смотр подали рекордное количество заявок, жюри просмотрело более 3 сотен работ.

19.03.2018Суздальфест подошел к концу. 17 марта на фестивале анимационного кино в Суздале наградили лучших мультипликаторов страны. Гран-при взяла работа Алексея Туркуса за короткометражный фильм "Суета сует". Лента с юмором и национальном колоритом рассказывает историю любви в провинциальном городе. В этом году на фестивальный смотр подали рекордное количество заявок, жюри просмотрело более 3 сотен работ. 23 фестиваль анимационного кино в Суздале проходил с 13 по 18 марта. За это время больше 10 тысяч владимирских школьников смогли посмотреть мультипликационные новинки и поучаствовать в мастер-классах от мэтров анимации.Метки: культура, фестиваль, анимация, приз, гран-при, мультфильм, суета сует