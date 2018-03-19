Из хозяйственных построек злоумышленник похитил строительные инструменты на общую сумму около 60 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в ноябре 2017 года в отношении 22-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Молодой человек обвиняется в совершении серии краж.Следствием установлено, что в ночь на 3 ноября 2017 года обвиняемый, сорвав навесные замки, незаконно проник в несколько хозяйственных построек, расположенных на территории города Кольчугино. Из помещений, принадлежащих местным жителям, злоумышленник похитил строительные инструменты на общую сумму около 60 тысяч рублей.После поступивших в полицию заявлений 22-летний молодой человек был задержан оперативниками по месту проживания в Камешковском районе и дал признательные показания. Фигурант ранее работал на стройке в городе Кольчугино, тогда и заметил хозяйственные постройки, в которых хранились инструменты.Похищенное имущество было изъято в полном объеме и возвращено владельцам.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд для принятия законного решения.