В решающем матче крупного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд 8,65 млн долларов) встретились первая ракетка мира и чемпион Australian Open-2018 швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро. Выиграл представитель Аргентины.

В решающем матче крупного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд 8,65 млн долларов) встретились первая ракетка мира и чемпион Australian Open-2018 швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро. Выиграл представитель Аргентины.Матч получился по-настоящему "валидольный": сначала Дель Потро имел матч-бол, но не реализовал его, а затем ему самому уже пришлось отыгрывать три (!) подачи на матч. Аргентинец справился и выиграл – 6:4, 6:7, 7:6.Этот успех стал для Хуана-Мартина вторым подряд после победы в мексиканском Акапулько. Кроме этого аргентинский теннисист впервые в карьере выиграл турнир крупнейшей после "Большого шлема" серии Masters. В Индиан-Уэллсе успех Дель Потро стал лишь вторым с 2004 года, когда турнир выигрывает не представитель "большой тройки" – Федерер, испанец Рафаэль Надаль или серб Новак Джокович. В 2010-м здесь первым стал хорват Иван Любичич.