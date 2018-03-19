Дмитрий Борисов и Марина Ким прямо спросили у Ксении Собчак, действительно ли она ждет второго ребенка. Телеблондинка явно не ожидала такого неудобного вопроса.

Дмитрий Борисов и Марина Ким прямо спросили у Ксении Собчак, действительно ли она ждет второго ребенка. Телеблондинка явно не ожидала такого неудобного вопроса.В Сети появилось видео, на котором Дмитрий Борисов и Марина Ким – ведущие передачи "Ночь выборов" – поинтересовались у телеведущей, кандидата на пост президента России Ксении Собчак, беременна ли она. "Многие обратили внимание, что в конце кампании вы изменили стиль одежды, некоторые предположили, что вы беременны. Это правда?" – спросила Марина Ким. "У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", – попыталась уйти от ответа Ксения.Тут в диалог вступил Дмитрий Борисов. Он решил увеличить давление на Собчак. "Сегодня программа политическая, но ваш образ совмещает самые разные ипостаси, поэтому зрителям и это тоже интересно..." – сказал Борисов. "Совмещал, совмещал", – подчеркнула телеблондинка. Дмитрий обратил внимание Ксении на то, что вокруг них собралось множество людей, которые хотели бы знать, действительно ли она ждет второго ребенка."Еще раз говорю, я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо!" – категорично оборвала разговор Ксения Собчак, после чего покинула Дмитрия Борисова и Марину Ким. Отметим, что видеозапись предоставил телеграм-канал "Методичка".Напомним, слухи о том, что Ксения Собчак беременна, появились после эмоциональной вспышки, которую недавно позволила себе гламурная блондинка. Это случилось во время очередной пикировки Ксении с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР довел своего оппонента до слез прямо в эфире теледебатов.