Утром голосовали и первые лица города Владимира: Андрей Шохин и Ольга Деева. Кстати, в этом году многие приходили на избирательные участки семьями. И голосовать могли не только взрослые, но даже дети. Правда, им нужно было выбрать не президента, а лучшую школу. Тему продолжат мои коллеги.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-03-2018-kak-golosoval-vladimir.html" target="_blank">Как голосовал Владимир?</a> - Утром голосовали и первые лица города Владимира: Андрей Шохин и Ольга Деева. Кстати, в этом году многие приходили на избирательные участки семьями. И голосовать могли не только взрослые, но даже дети. Правда, им нужно было выбрать не президента, а лучшую школу. Тему продолжат мои коллеги.
[url=http://33live.ru/novosti/19-03-2018-kak-golosoval-vladimir.html]Как голосовал Владимир?[/url] - Утром голосовали и первые лица города Владимира: Андрей Шохин и Ольга Деева. Кстати, в этом году многие приходили на избирательные участки семьями. И голосовать могли не только взрослые, но даже дети. Правда, им нужно было выбрать не президента, а лучшую школу. Тему продолжат мои коллеги.