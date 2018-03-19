Утром голосовали и первые лица города Владимира: Андрей Шохин и Ольга Деева. Кстати, в этом году многие приходили на избирательные участки семьями. И голосовать могли не только взрослые, но даже дети. Правда, им нужно было выбрать не президента, а лучшую школу. Тему продолжат мои коллеги.

19.03.2018Утром голосовали и первые лица города Владимира: Андрей Шохин и Ольга Деева. Кстати, в этом году многие приходили на избирательные участки семьями. И голосовать могли не только взрослые, но даже дети. Правда, им нужно было выбрать не президента, а лучшую школу. Тему продолжат мои коллеги.